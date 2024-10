WTC Final: साउथ अफ्रीका की जीत से संकट में भारत-ऑस्ट्रेलिया, WTC प्वाइंट्स टेबल में मची खलबली, फाइनल में पहुंचने का बदल गया पूरा समीकरण

WTC Final 2023-25: साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया. पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद साउथ अफ्रीका को WTC प्वाइंट्स टेबल (Updated WTC Final Points Table) में बड़ा फायदा मिला है. इस जीत ने साउथ अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC 2025 Final Scenario) में पहुंचने की रेस में लाकर खड़ा कर दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत के बाद साउथ अफ्रीका के पास इस समय जीत प्रतिशत 47.62 का है. अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के सर्किल में साउथ अफ्रीका को अभी 5 टेस्ट मैच और खेलने हैं. अबतक साउथ अफ्रीका ने WTC 2023-25 के सर्किल में 7 मैच खेले हैं जिसमें 3 में जीत और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, एक टेस्ट मैच ड्रा रहा है. इस समय साउथ अफ्रीका प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. (WTC 2025 points Table)

Changes on the World Test Championship standings following South Africa's triumph over Bangladesh in Mirpur 👀#BANvSA | #WTC25https://t.co/vmEQtdOREI