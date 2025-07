IND vs ENG: जो रूट कितना रन बना पाएंगे अपने पूरे टेस्ट करियर में? कुमार संगकारा की भविष्यवाणी

Kumar Sangakkara Predicted on Joe Root: कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara on Joe Root) ने जो रूट को लेकर भविष्यवाणी की है और बताया है कि अपने करियर में रूट कितना रन बना पाएंगे. बता दें कि रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनके आगे सिर्फ अब सचिन तेंदुलकर हैं. वहीं, श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा ने रूट को लेकर बात की है और बताया है कि रूट दुनिया के महान बल्लेबाज हैं. कुमार संगकारा को लगता है कि यदि रूट इसी तरह से खेलते रहे तो टेस्ट में 16000 रन तक बना सकते हैं.

