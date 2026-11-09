'कोच डरते हैं...', पूर्व भारतीय कोच ने विराट कोहली से बातचीत पर किया बड़ा खुलासा

भारत के पूर्व सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विराट कोहली के साथ हुई एक अहम तकनीकी बातचीत का दिलचस्प किस्सा साझा किया है. उस दौरे पर कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और बार-बार ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव लगाने की कोशिश में आउट हो रहे थे. जब फैंस, क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने यह सवाल उठाया कि क्या कोचिंग स्टाफ इस तकनीकी कमी को दूर करने के लिए कुछ कर रहा है, तो टेन डोशेट ने बताया कि कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ इस तरह की चर्चा शुरू करने के लिए कितनी बारीकी से योजना बनानी पड़ती है, ताकि ऐसा न लगे कि आप उनसे उलझ रहे हैं.

टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पॉडकास्ट पर बोलते हुए, टेन डोशेट ने इस बात पर रोशनी डाली कि कैसे आधुनिक समय में 'पावरफुल क्रिकेटर्स' ने ड्रेसिंग रूम में अंतर पैदा किया है. उन्होंने बताया कि जब सुपरस्टार क्रिकेटर संघर्ष करते हैं तो कई अंतरराष्ट्रीय कोच हस्तक्षेप करने में संकोच करते हैं. टेन डोशेट ने कहा,"मुझे लगता है कि बहुत सारे कोच हस्तक्षेप करने से डरते हैं क्योंकि यह देखा जा सकता है कि आप, आप जानते हैं, अपने काम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, या सिर्फ कहने के लिए बातें कह रहे हैं." "आपको ऐसा हस्तक्षेप करने में संतुलन बनाना होगा जो खिलाड़ी की मदद करेगा, या उन्हें भ्रमित करेगा."

नीदरलैंड के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ने उच्च जोखिम वाले दौरे के दौरान कोहली के साथ बार-बार आउट होने के तरीके के बारे में बात करने के लिए आवश्यक साहस पर विचार किया. उन्होंने कहा,"मैं कभी भी ऐसा कोच नहीं बनना चाहता जो सही बात कहने के लिए कदम उठाने के लिए किसी और की राय से डरता हो. मैं वास्तव में विराट के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी बता रहा था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में गेंद को ड्राइव करने और बाहर निकालने में होने वाली परेशानियों के बारे में बता रहा था. आखिरकार, चौथे टेस्ट में, मैं हस्तक्षेप करने और उनसे बात करने गया. और वह इसके बारे में शानदार थे. वह वास्तव में चाहते थे कि कोई उनसे बात करे."

"लेकिन मेरा मानना है कि एक कोच के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के पास जाना और हस्तक्षेप करना और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन्हें बताना एक कोच के रूप में आपके लिए खतरनाक हो सकता है. और मुझे लगता है कि शब्दों को ठीक से समझना और आप इसे कैसे वितरित करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है." "आधुनिक युग में जिस तरह से पावरशिफ्ट होकर खिलाड़ियों के पास आया है, उसका मतलब यह है कि बहुत सारे कोच विषयों को उठाने या कम से कम इसके बारे में बात करने से डरते हैं."

बातचीत की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए, टेन डोशेट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी कोचिंग शायद ही कभी शर्तों को तय करने के बारे में है, बल्कि एक खुला संवाद बनाने के बारे में है. उन्होंने खुलासा किया कि कोहली ने अपने शॉट चयन के पीछे के सामरिक तर्क को पूरी तरह से समझाया. पूर्व कोच ने कहा,"आपको सहमत होने की ज़रूरत नहीं है. आप कह सकते हैं, 'मैं इन कारणों से आगे बढ़ना चाहता हूं,' और वास्तव में विराट के साथ यही हुआ है. उन्होंने वास्तव में समझाया कि वह जिस तरह से खेलते थे, उसी तरह क्यों खेलना चाहते थे, और फिर आप इसमें बदलाव कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें: पीटी उषा को बड़ा झटका, SOM चुनाव में मिली हार, IOA को मिलेगा नया अध्यक्ष?

यह भी पढ़ें: दो U-19 वर्ल्ड कप, तीसरा एशिया कप..क्या PAK गेंदबाज अली रजा ICC को दे रहे हैं धोखा, उम्र को लेकर उठे सवाल