T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान के हारते ही पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स की भविष्यवाणी, अब इस टीम को बताया चैंपियन

Herschelle Gibbs Prediction on T20 World Cup 2024 Finalist : साउथ अफ्रीकी के पर्व दिग्गज हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल (T20 World Cup Final) को लेकर रिेएक्ट किया है. दरअसल, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान (Afghanistan) को 9 विकेट से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. साउथ अफ्रीका के फाइनल में पहुंचते ही हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया पर गिब्स ने टी-20 वर्ल्डकप फाइनस को लेकर रिएक्ट किया है. गिब्स ने पोस्ट में लिखा, "मैंने कई बार पोस्ट किया है. यदि हम फाइनल में पहुंचते हैं तो यह हमारा समय होगा. अब एक बार फिर ट्विट (X) कर रहा हूं."

I've tweeted many a time that if we made the final it would be our time .. and I've tweeted it again ✔️