'सिराज को उसका...', कैफ ने कह दी स्टार पेसर के बारे में यह बड़ी बात, फैंस ने भी किया समर्थन

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के लिए केनिंगटन ओवल टेस्ट में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट आखिरी तीन दिन करो या मरो के बचे हैं. भारत यहां सीरीज बराबर कर पाता है या नहीं, इसमें स्टार पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का बड़ा रोल होने जा रहा है. सिराज ने पहली पारी में चार विकेट लेकर दिखाया कि बिना जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के उन्होंने कितना बड़ा काम टीम के लिए किया है. बात सिर्फ इतनी ही नहीं है भारतीय पेसर फिलहाल दोनों टीमों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. और इससे इतर उनके प्रदर्शन को आंकड़ों के जरिए ही बयां नहीं किया जा सकता. शायद यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कह दिया कि सिराज को वह हक नहीं मिलता, जिसके वह हकदार हैं. कैफ की इस बात का फैंस ने भी पूरा-पूरा समर्थन करते हुए सिराज को एक चैंपियन बॉलर बताया है.

Mohammed Siraj doesn't get the due he deserves. his never say die attitude brings crowd to the stadium, what a true india champion. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 1, 2025

कैफ ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मोहम्मद सिराज को उनका वह हक नहीं मिलता, जिसके वह हकदार हैं. उनका कभी भी हार न मानने वाला जज्बा दर्शकों को स्टेडियम खींचकर लाता है. क्या चैंपियन बॉलर हैं.'

Siraj today was in the rhythem of lifetime… in swinging yorkers like Waqar, in swingingers like Srinath, out swingers. He was just too good. 🇮🇳👏🏽💪🏽 — Abhinav Khare (@iabhinavKhare) August 1, 2025

फैंस पूरी तरह खुले दिल से कैफ की बात का समर्थन कर रहे हैं

True

Agree Sir — Surenddra verma (@mrsurendra) August 1, 2025

सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर लगातार स्टार पेसर के लिए पोस्ट कर तारीफ कर रही हैं

Mohammed Siraj bowled 151 overs in this series, playing all 5 matches! 💪⁰Gave 100% every ball — not easy for a fast bowler.⁰His attitude never dropped — truly the fittest pacer in the world right now! 👏⁰#INDvsENG #ENGvIND

pic.twitter.com/U4BVTMY4kX — Kavya Maran (@Kavya_Maran_SRH) August 1, 2025

बिल्कुल..दो राय नहीं. मोहम्मद सिराज का जज्बा अतुलनीय है ..