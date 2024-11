'जी करता है बस देखता रहूं', भारत के भविष्य की गेंद देख दुनिया हुई हैरान, VIDEO

Harshit Rana, Australia vs India, 1st Test: हर्षित राणा ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही विपक्षी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को जिस तरह से बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उसे देख हर कोई रोमांचित है. टीम इंडिया की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर मैदान में आए राणा ने ओवर की पहली गेंद कोण बनाते हुए अंदर की तरफ डाला. मगर गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से बाहर की तरफ निकली. यहीं पर हेड पूरी तरह से चकमा खा बैठे. नतीजा यह रहा कि उन्हें बोल्ड हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

बात करें पर्थ टेस्ट की पहली पारी में ट्रेविस हेड के प्रदर्शन के बारे में तो उनसे कंगारू टीम को यहां काफी आस थी, लेकिन पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह 13 गेंदों में 84.62 की स्ट्राइक रेट से महज 11 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इस छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी में वह दो चौके लगाने में कामयाब रहे.

