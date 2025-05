ENG vs WI: हैरी ब्रूक का ODI में ऐतिहासिक कारनामा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर चौंकाया, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Harry Brook record in ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच (ENG vs WI, 1st ODI) में इंग्लैंड ने कमाल का खेल दिखाया और 238 रनों से जीत हासिल की. इंग्लैंड ने मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओर में 8 विकेट पर 400 रन का स्कोर खड़ा किया था. इंग्लैंड ने छठी बार 400 रनों से स्कोर को वनडे में 6 बार हासिल करने का कमाल किया है. वनडे की पहली पारी में सबसे ज़्यादा बार 400+ रन बनाने वाली इंग्लैंड दूसरी टीम है. इस मामले में भारत और साउथ अफ्रीका वनडे में सबसे ज्यादा बार 400+ का स्कोर बनाने वाली टीम है. भारत और साउथ अफ्रीका ने अबतक 7 बार यह कारनामा किया है. इसके अलावा मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (Harry Brook create History in ODI) ने इतिहास रच दिया.

हैरी ब्रूक वनडे में ऐसा कमाल करने वाले पहले खिलाड़ी

पहले बल्लेबाजी करते हुए बूक ने 45 गेंद पर 58 रन की पारी खेली तो वहीं, फील्डिंग के दौरान 5 कैच लेने में सफल हो गए. वनडे क्रिकेट के इतिहास में ब्रूक पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम एक ही मैच में अर्धशतक और 5 कैच लेने का रिकॉर्ड है. वनडे में यह पहली बार हुआ है. बता दें कि इसके अलावा ब्रूक ने बतौर फील्डर जोंटी रोड्स की बराबरी कर ली है. रोड्स ने साल 1993 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में ही 5 कैच लपके थे. यानी अब एक वनडे मैच में 5 कैच लपकने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी ब्रूक (Most catches in an innings) ने कर ली है. (Harry Brook vs Jonty Rhodes)

इंग्लैंड की टीम का महारिकॉर्ड

इसके अलावा इंग्लैंड की टीम ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने बिना किसी बल्लेबाज के व्यक्तिगत शतक के 400 का आंकड़ा हासिल किया है. इससे पहले 2007 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 6 विकेट पर 392 रन का स्कोर खड़ा किया था.

बिना किसी व्यक्तिगत शतक के पुरुष वनडे में टीम का सर्वोच्च स्कोर (Highest men's ODI team totals without an individual century)

400/8 इंग्लैंड Vs वेस्टइंडीज, 2025*

392/6 साउथ Vs बनाम पाकिस्तान, 2007

369/6 साउथ Vs बनाम बांग्लादेश, 2017

366/6 श्रीलंका Vs इंग्लैंड, 2018

365/9 इंग्लैंड Vs न्यूजीलैंड, 2015

इंग्लैंड का वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत

वहीं, वनडे में इंग्लैंड का यह रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है. इससे पहले साल 2018 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को Nottingham वनडे में 242 रन से हराया था. वहीं, बता दें कि वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम भारत है. साल 2023 में भारत ने श्रीलंका को तिरुवनंतपुरम वनडे में 317 रन से हराया था. (Largest margin of victory (by runs) in ODIs)