IND vs ENG: हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Harry Brook record in Test: इंग्लैंड के हैरी ब्रूक (Harry Brook record) ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (IND vs ENG, 2nd Test) में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 234 गेंद पर 158 रन की पारी खेली, अपनी पारी में ब्रूक ने 17 चौके और एक छक्का लगाने का कमाल किया. ब्रूक ने अपनी ऐतिहासिक 158 रन की पारी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट इतिहास में गेंद खेलने के हिसाब से सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ब्रूक ने 2,832 गेंद खेलकर 2500 टेस्ट रन पूरा करने का कमाल किया है. (Fastest to 2,500 Runs in Test History by balls faced)

इसके अलावा पारियों के हिसाब से सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) के नाम है. ब्रैडमैन ने 26 पारी खेलकर 2500 रन पूरा किए थे. इस मामले में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स हैं जिन्होंने 42 पारी में 2500 रन पूरा किए थे.

पारियों के हिसाब से सबसे तेज 2500 टेस्ट रन (Fastest to 2,500 Runs in Test History)

26 पारी - डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)

42 पारी - एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज)

43 पारी - हर्बर्ट सुटक्लिफ( इंग्लैंड)

44 पारी - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

44 पारी - माइकल हसी (ऑस्ट्रेलिया)

इसके अलावा ब्रूक 44 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गए हैं. 44 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है. ब्रैडमैन ने 44 पारियों के बाद कुल 3,887 रन बनाए थे. वहीं, ब्रूक के नाम अबतक 44 टेस्ट पारियों के बाद कुल 2,596 रन दर्ज है.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने भारत के 587 रन के जवाब में 407 रन बनाए जिसमें ब्रूक ने 158 रन और जेमी स्मिथ ने नाबाद 184 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 407 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत को पहली पारी के आधाक पर 180 रन की लीड मिली थी. वहीं, भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 64 रन बना लिए हैं. भारत को अबतक 244 रनों की लीड है.