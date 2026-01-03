BBL में हारिस रऊफ की घनघोर बेइज्जती, 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए, पाकिस्तानी फैन्स ने पकड़ लिया सिर

Haris Rauf in BBL: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की बीबीएल में एक बार फिर से घनघोर बेइज्जती हो गई है. इस बार रऊफ को ऑस्ट्रिलिया के बल्लेबाज मैक्स ब्रायंट ने अपने निशाने पर लिया और आखिरी ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. बता दें कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलने वाले रऊफ को आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मैक्स ब्रायंट ने 10 रन बनाकर रऊफ के होश उड़ा दिए. रऊफ को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह कैसे हो गया.

🚨 HARIS RAUF FAILED TO DEFEND 10 RUNS IN THE LAST OVER IN BBL.



pic.twitter.com/pFbndZyHey — Sheri. (@CallMeSheri1_) January 2, 2026

Yeh lo Haris Rauf ka signature move -Last over mein 10 chahiye, aur bhai 2 balls 😭



Aj phir prove kar diya ke death overs mein woh death opposing team ke liye nahi, apne team ke liye hai 😂



Ya woh tohfa ha jo LQ nay 🇵🇰 diya tha - 3 WC lagva chuka hai

pic.twitter.com/bX8HBucBnk — Azam-K (@MusafirNagri) January 2, 2026

रऊफ की खराब गेंदबाजी, पाकिस्तान की फिर बेइज्जती

इस मैच में हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 40 रन दिए, उनकी गेंदबाजी के कारण ब्रिस्बेन हीट को हार का सामना करना पड़ा. दरअसल, जब आखिरी ओवर में मेलबर्न स्टार्स को 10 रन की दरकार थी तो ब्रिस्बेन हीट के कप्तान ने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी लेकिन मैक्स ब्रायंट ने पाकिस्तानी गेंदबाज की बुरी तरह के पिटाई कर दी. आखिरी ओवर में ब्रायंट ने रऊफ के खिलाफ दूसरी गेंद पहले 2 रन लिए, इसके बाद तीसरी ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर मैच को बदल दिया. फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी और रऊफ देखते रह गए.

Haris Rauf in Death Overs in BBL While Defending



– 16 runs in the 16th over

– 10 off 4 balls, While defending 10 runs in last over pic.twitter.com/blLMrwNbXk — junaiz (@dhillow_) January 2, 2026

बाबर भी लगातार पाकिस्तान का उड़ा रहे हैं मजाक

दूसरी ओर बाबर आजम अपनी धीमी बल्लेबाजी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल में हंसी का पात्र बने हुए हैं. बाबर आजम ने बीबीएल 2025-26 में सबसे धीमा अर्धशतक ठोका है जिससे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बाबर का भरपूर मजाक उड़ा रहे हैं. कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बाबर के टीम में रहने से उस टीम के जीतने की संभावना कम हो जा रही है.

मैच की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कप्तान मार्कस स्टोइनिस (43 रन), वहीं सैम हार्पर और ब्लेक मैकडोनाल्ड की 37-37 रन की पारीयां खेली, बाद में ब्रिस्बेन हीट की ओर से पहले कप्तान नाथन मैकस्वीनी (43 रन) और मैट रेंशॉ (41) रन की पारी खेली, बाद में इमैक्स ब्रायंट की 26 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाकर अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी.