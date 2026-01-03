विज्ञापन
BBL में हारिस रऊफ की घनघोर बेइज्जती, 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए, पाकिस्तानी फैन्स ने पकड़ लिया सिर

Haris Rauf: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ बीबीएल में पाकिस्तान के जमकर मजाक बना रहे हैं. अब उन्होंने आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए.

BBL में हारिस रऊफ की घनघोर बेइज्जती, 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए, पाकिस्तानी फैन्स ने पकड़ लिया सिर
Haris Rauf Bowling in BBL: हारिस उऊफ
  • पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को बीबीएल में आखिरी ओवर में 10 रन बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी
  • मैक्स ब्रायंट ने हारिस रऊफ की गेंदबाजी पर छक्का और चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई
  • मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे जिसमें कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने 43 रन बनाए
Haris Rauf in BBL: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की बीबीएल में एक बार फिर से घनघोर बेइज्जती हो गई है. इस बार रऊफ को ऑस्ट्रिलिया के बल्लेबाज मैक्स ब्रायंट ने अपने निशाने पर लिया और आखिरी ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. बता दें कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलने वाले रऊफ को आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मैक्स ब्रायंट  ने 10 रन बनाकर रऊफ के होश उड़ा दिए. रऊफ को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह कैसे हो गया. 

रऊफ की खराब गेंदबाजी, पाकिस्तान की फिर बेइज्जती

इस मैच में हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 40 रन दिए, उनकी गेंदबाजी के कारण ब्रिस्बेन हीट को हार का सामना करना पड़ा. दरअसल, जब आखिरी ओवर में मेलबर्न स्टार्स को 10 रन की दरकार थी तो ब्रिस्बेन हीट  के कप्तान ने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी लेकिन मैक्स ब्रायंट ने पाकिस्तानी गेंदबाज की बुरी तरह के पिटाई कर दी. आखिरी ओवर में ब्रायंट ने रऊफ के खिलाफ दूसरी गेंद पहले 2 रन लिए, इसके बाद तीसरी ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर मैच को बदल दिया. फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी और रऊफ देखते रह गए. 

बाबर भी लगातार पाकिस्तान का उड़ा रहे हैं मजाक

दूसरी ओर बाबर आजम अपनी धीमी बल्लेबाजी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल में हंसी का पात्र बने हुए हैं. बाबर आजम ने बीबीएल 2025-26 में सबसे धीमा अर्धशतक ठोका है जिससे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बाबर का भरपूर मजाक उड़ा रहे हैं. कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बाबर के टीम में रहने से उस टीम के जीतने की संभावना कम हो जा रही है. 

मैच की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन का स्कोर खड़ा किया था,  जिसमें कप्तान मार्कस स्टोइनिस (43 रन), वहीं सैम हार्पर और ब्लेक मैकडोनाल्ड की 37-37 रन की पारीयां खेली, बाद में ब्रिस्बेन हीट की ओर से पहले कप्तान नाथन मैकस्वीनी (43 रन) और मैट रेंशॉ (41) रन की पारी खेली, बाद में  इमैक्स ब्रायंट की 26 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाकर अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी.  

