IPL 2023 Final: MI के खिलाफ जीत के बाद Hardik Pandya का बड़ा ऐलान, "फाइनल के लिए बहुत..."

Hardik Pandya

Hardik Pandya on IPL 2023 Final vs CSK: गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को यहां दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस (GT vs MI Qualifier 2) को 62 रन से करारी शिकस्त देकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में लगातार दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए. गुजरात की टीम रविवार को यहां होने वाले फाइनल में चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगा (GT vs CSK IPL 2023 Final) जिसने उसे चेन्नई में खेले गए पहले क्वालीफायर में 15 रन से हराया था. गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर तीन विकेट पर 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.