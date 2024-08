"उस बच्ची ने तो...", कोलकाता डॉक्टर रेप मामले पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान

Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी अपना बयान दिया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की तरफ से साझा किए गए वीडियो में 44 वर्षीय पूर्व दिग्गज स्पिनर को कहते हुए सुना जा सकता है कि, ''जो भी हाल फिलहाल कोलकाता में हमारी देश की बेटी के साथ हुआ, वो बहुत गलत हुआ. उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर सामने आना चाहिए. इस मामले को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. मेरा उन सब अधिकारियों से विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले.''

दिग्गज क्रिकेटर ने आगे कहा, ''उसने तो अपनी जान दे दी है. हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए. हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर हम मिल जुलकर रहते हैं. ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को जरूर सजा मिलनी चाहिए.''

