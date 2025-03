गुवाहाटी में पहली बार खेला जाएगा टेस्ट मैच, वर्ल्ड कप के मैचों का भी होगा आयोजन

Guwahati to Host Its First Test Test and World Cup Matches: बीसीसीआई महासचिव देवजीत सैकिया ने रविवार को घोषणा की कि गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आयोजन होगा और साथ ही यहां पर आईसीसी विश्व कप मैचों की मेजबानी करने वाला पूर्वोत्तर का पहला शहर बनकर इतिहास रचेगा. BCCI की कोलकाता में हुई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला किया गया है. गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच का आयोजन होगा तो वहीं, यह मैदान वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी भी करेगा .इस साल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा. बता दें कि इसी साल नवंबर में साउथ अफ्रीकी टीम भारत के दौरे पर आने वाली है. यह शहर पिछले दो सत्रों से आईपीएल मैचों की मेजबानी भी कर रहा है.

एपेक्स काउंसिल की मीटिंग की मुख्य बातें:

• टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत: गुवाहाटी अपने पहले टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, जब भारत 22 नवंबर से असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) स्टेडियम में दो टेस्ट मैचों की सीरजी के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका का सामना करेगा.

• पहला विश्व कप मैच: यह शहर 24 सितंबर से 2 नवंबर तक निर्धारित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2024 के आयोजन स्थलों में से एक होगा. गुवाहाटी में पांच से छह मैचों की मेजबानी की उम्मीद है, जो पूर्वोत्तर में होने वाला पहला विश्व कप आयोजन होगा.

भारत अक्टूबर में टेस्ट श्रृंखला के लिए वेस्टइंडीज, नवंबर में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा

भारत इस साल अक्टूबर में दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए 12 साल के अंतराल के बाद वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम नवंबर में सभी प्रारूपों के दौरे के लिए आएगी. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ‘पीटीआई' को बताया कि भारत दो अक्टूबर से मोहाली में पहले टेस्ट में विंडीज से भिड़ेगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा, वेस्टइंडीज का भारत का पिछला टेस्ट दौरा 2013-14 में हुआ था, जो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच था. कैरेबियाई टीम का भारत का पिछला दौरा 2022 में तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए हुआ था.

वेस्टइंडीज सीरीज के बाद साउथ अफ्रीकी टीम दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत आएगी. टी20 सीरीज से दोनों टीमों को अगले वर्ष भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका मिलेगा. टेस्ट मैचों के बाद, पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में होगा, जबकि रायपुर तीन दिसंबर को दूसरे वनडे की मेजबानी करेगा। अंतिम वनडे छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा. पहला टी20 मैच नौ दिसंबर को खेला जाएगा, इसके बाद 11, 14, 17 और 19 दिसंबर को मैच होंगे.वभारत इस साल सितंबर में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा.