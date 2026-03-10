IPL 2026: शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने इस दिग्गज को बनाया बैटिंग कोच, नाम जानकर आप भी कहेंगे कमाल है

Matthew Hayden Appointed as Gujarat Titans Batting Coach for IPL 2026: गुजरात टाइटन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के आगामी सत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. दो बार के वनडे विश्व कप विजेता और अपने जमाने के सबसे प्रभावशाली सलामी बल्लेबाजों में से एक हेडन का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है. उन्हें टी20 में बल्लेबाजी का व्यापक अनुभव है और वह इसकी बारीकियों को समझते हैं.

हेडन ने सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 15,000 से अधिक रन बनाए और आईसीसी के कई टूर्नामेंट में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने कहा, ‘‘मैथ्यू की नियुक्ति हमारे सफर के महत्वपूर्ण मोड़ पर की गई है. शीर्ष स्तर पर उनका अनुभव और उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता आगामी सत्र में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.'' हेडन ने कहा, ‘‘अच्छी बल्लेबाजी दबाव बनाती है. शानदार बल्लेबाजी खेल पर अपना दबदबा बनाती है. गुजरात टाइटन्स में हम यही मानक स्थापित करना चाहते हैं.''

हेडन ने आईपीएल में भी 32 मैच खेले हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के अपने पूर्व साथी मैथ्यू वेड की जगह लेंगे जो पिछले सत्र में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच थे.