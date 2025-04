GT vs RR: आपको किसी गेंदबाज का खौंफ है? वैभव सूर्यवंशी के जवाब ने लूटी महफिल, Video

Vaibhav Suryavanshi record in IPL 2025: राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) पर आठ विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. राजस्थान (Rajasthan Royals) की तरफ से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने रिकॉर्ड 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. सूर्यवंशी को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 14 साल के बल्लेबाज ने 38 गेंद पर 101 रन की पारी खेली, अपनी पारी में सूर्यवंशी ने 7 चौके और 11 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. यही कारण था कि राजस्थान की टीम मैच के 15.5 ओवर में 212 रन बनाकर मैच को जीत लिया. वैभव सूर्यवंशी ने मैच में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैन्स का दिल जीत लिया.

35 गेंदों पर शतक ठोकने के बाद मैच के बाद वैभव का बयान अब सामने आया है. दरअसल, वैभव से उनके शतक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, पिछले तीन चार महीने की मेहनत का फल मिला है. जीत के बाद उन्होंने कहा ,‘‘ बहुत अच्छा लग रहा है ..यह तीन पारियों में आईपीएल में मेरा पहला शतक है. मैं पिछले तीन चार महीने के इसके लिये मेहनत कर रहा था जिसका फल मिला . मैं मैदान को ज्यादा नहीं देखता, बस गेंद पर फोकस रखता हूं.''

इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान जब वैभव से पूछा गया कि क्या आपको खौंफ आता है या डर लगता है. इसपर वैभव ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसने फैन्स का दिल जीत लिया. वैभव ने बिना किसी देरी से जवाब देते हुए कहा, "नहीं ऐसा कुछ नहीं है." वैभव सूर्यवंशी का यह जवाब फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

