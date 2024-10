Rohit Sharma: "अगर रोहित को कप्तानी से हटाना चाहते हैं, तो...", भारतीय कप्तान पर बुरी तरह भड़का सोशल मीडिया

India vs New Zealand, 1st Test: मेहमान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश से धुलने के बाद दूसरे दिन टॉस जीतने के बाद वह हुआ, जो किसी ने शायद ही सोचा हो. बांग्लादेश को उसी के घर में मात देने वाली टीम रोहित को कीवी पेसरों ने भारतीय पिचों पर ही ऐसे दांत खट्टे कर दिए, जिस पर सहजा किसी को भरोसा नहीं हुआ. और टीम का बोरिया बिस्तर 46 रन पर सिमट गया, तो जाहिर है कि फैंस की नाराजगी तो बनती ही थी. इन तमाम प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी "तलवारें" बाहर निकाल लीं और इनके निशाने पर रहे कप्तान रोहित शर्मा. ये फैंस रोहित के टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के फैसले पर सवाल उठा ही रहे थे कि छोड़े दो कैचों ने इसमें पेट्रोल डालने का काम किया.

विराट के चाहने वाले इस तरह की बातें तो करते ही रहेंगे. यह भी एक अजीब सी बात है. बहरहाल, फैंस तो फैंस हैं

इन भाई साहब को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. फैसला तो सही था, लेकिन सही साबित भी करना पड़ता है

One word for #RohitSharma for choosing batting in 🌨️ conditions pic.twitter.com/MHM9TrN6Md — Mr. Chiku (@HemantRawel) October 17, 2024

देखिए, रोहित के आलोचकों को यह भी एक शिकायत है. देखिए आप कि चाहने वाले कहां-कहां तक सोचते हैं

Before the match: "Rohit's army"



After getting all out for 46: "Team India"



The fall from hype to reality

Rohit Sharma PR #INDvsNZ #RohitSharma pic.twitter.com/9rqx1ncIkH — SHADAB (@shadab_strom) October 17, 2024

पांच लड्डू...समझ रहे हैं न आप !!

लो जी रोहित के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है. यह सोशल मीडिया का नया स्टाइल है