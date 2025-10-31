विज्ञापन
'गिल को उसकी शैली अपनाने की जरूरत नहीं', पार्थिव की शुभमन को अहम सलाह, दो स्पिनर खिलाने पर कह दी बड़ी बात

Shubman Gill, Aus vs Ind 2nd ODI: शुभमन गिल दूसरे टी20 में सस्ते में आउट हुए, तो अब पूर्व दिग्गजों ने उन्हें घेरने की शुरुआत भी कर दी है

'गिल को उसकी शैली अपनाने की जरूरत नहीं', पार्थिव की शुभमन को अहम सलाह, दो स्पिनर खिलाने पर कह दी बड़ी बात
Australia vs India, 2nd T20I: गिल के लिए यहां से एक-एक मैच बहुत अहम है इस फॉर्मेट में
  • भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था
  • पार्थिव पटेल ने टीम प्रबंधन को दो कलाई के स्पिनरों के साथ खेलने की रणनीति बनाने की सलाह दी
  • शुभमन गिल को पार्थिव ने क्रॉस-बैट शॉट न खेलने और अपनी प्राकृतिक बल्लेबाजी शैली अपनाने की सलाह दी
Parthiv advises to Gill: भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. और इसके बाद टीम सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) के लिए आलोचनाओं के दरवाजे खुल गए हैं. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कुछ बहुत ही अहम बिंदु का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल उठाया है, तो वहीं निशाने पर आ चुके शुभमन गिल (Shubman Gill) को पूर्व स्टंपर पार्थिव पटेल ने बहुत ही अहम सलाह दी है. पटेल ने कहा कि टीम इंडिया को स्पिनरों और आठवें नंबर के बल्लेबाज को लेकर खास रणनीति बनानी होगी.  पटेल ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी की शैली पर भी बात की और उन्हें अभिषेक शर्मा की तरह न खेलने की सलाह दी.शुभमन गिल दूसरे टी20 में 10 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए.भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता

'दो स्पिनर खिलाने के लिए सोच पर काम करना होगा'

पार्थिव पटेल ने जियोस्टार पर कहा,'अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी सकारात्मक रही, लेकिन टीम प्रबंधन के सामने कई अहम फैसले हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में दो कलाई के स्पिनरों के साथ खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन तय करना होगा और यह भी तय करना होगा कि क्या आठवें नंबर पर हर्षित राणा जैसे गेंदबाज को शामिल करके बल्लेबाजी को मजबूत किया जाए, जो अर्शदीप सिंह जैसे विशेषज्ञ की जगह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.'

'क्रॉस-बैटिड शॉट न खेलें गिल'

उन्होंने कहा, 'टॉस की रणनीति भी सवाल खड़े करती है. भारी ओस के बावजूद भारत पहले बल्लेबाजी करने का इरादा रखता था. इस फैसले की जांच की जरूरत है, खासकर जब स्थानीय मैदानकर्मियों ने शाम के मैचों के दौरान भारी ओस की पुष्टि की है.' पार्थिव ने कहा, 'शुभमन गिल के बल्ले के अंदाज की बात करें तो, उनमें आक्रामक शॉट खेलने और अभिषेक की रणनीति से मेल खाने की क्षमता है, लेकिन उन्हें उस शैली को दोहराने की जरूरत नहीं है. उनकी ताकत क्रॉस-बैट शॉट का सहारा लिए बिना मिड-ऑन और मिड-ऑफ क्षेत्र में गेंद को खूबसूरती से टाइम करने में है, जैसा कि उन्होंने कैनबरा में पहले टी20 मैच में किया था. गिल अपने अनुभव और खेल को समझने की क्षमता के कारण, अपनी लय तय कर सकते हैं. ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एशिया कप के दौरान किया था, बजाय इसके कि वे अपने स्वाभाविक खेल में बदलाव करें.'

