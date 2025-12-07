विज्ञापन
विशेष लिंक

स्पेशल 'SM 18' टैटू से लेकर प्रपोज़ल तक.. स्मृति मंधाना, पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल होने तक क्या-क्या हुआ

Smriti Mandhana, Palash Muchhal love story to wedding called off: भारत की स्टार महिला बैटर और वर्ल्ड कप विनर स्मृति मंधाना ने रविवार, 6 दिसंबर को म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल से अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है.

Read Time: 5 mins
Share
स्पेशल 'SM 18' टैटू से लेकर प्रपोज़ल तक.. स्मृति मंधाना, पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल होने तक क्या-क्या हुआ
Smriti Mandhana-Palash Mucchal: भारतीय स्टार महिला बैटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल
  • स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी आधिकारिक रूप से रद्द कर दी है
  • मंधाना और मुच्छल का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था और दोनों ने कई सालों तक इसे मीडिया से छुपाया था
  • पलाश मुच्छल ने स्मृति को डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज़ किया था जहां भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीता था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Smriti Mandhana-Palash Mucchal Wedding:  इंडियन महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई हफ़्तों से चल रही पब्लिक और मीडिया की अटकलों को ऑफिशियली खत्म कर दिया है. उन्होंने कन्फर्म किया है कि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है. यह अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पर एक दिल से पब्लिक स्टेटमेंट के ज़रिए की गई, मंधाना ने पिछले महीने सेरेमनी के अचानक पोस्टपोन होने के बाद बढ़ती अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

ऐसे शुरु हुई थी लव स्टोरी

मंधाना और मुच्छल के बीच रोमांस 2019 में शुरू हुआ था. दोनों मुंबई के क्रिएटिव सर्कल में कॉमन दोस्तों के ज़रिए मिले थे, और जल्द ही उनके बीच एक मज़बूत कनेक्शन बन गया. अपने-अपने करियर के हाई-प्रोफ़ाइल नेचर के बावजूद, जिसमें स्मृति इंडियन क्रिकेट में एक लीडिंग हस्ती थीं और पलाश बॉलीवुड म्यूज़िक में एक जानी-मानी हस्ती थे, उन्होंने अपने रिश्ते को चुपचाप आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, इसे कई सालों तक मीडिया की लाइमलाइट से दूर रखा क्योंकि उन्होंने एक मज़बूत नींव बनाई थी. 

चुपचाप डेडिकेशन के इस समय ने दोनों को अपने प्रोफ़ेशनल कामों पर पूरा ध्यान देने दिया. जुलाई 2024 तक, जब उनकी पांचवीं एनिवर्सरी थी, तब इस कपल ने एक सिंपल लेकिन दिल से लिखे सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने रिश्ते को पब्लिकली किया था. इस कदम ने उनके लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दिया, जिसमें उनकी प्राइवेट ज़िंदगी उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी के साथ जुड़ गई.

Latest and Breaking News on NDTV

पलाश मुच्छल ने DY पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को किया था प्रपोज़

पलाश मुच्छल ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को नवंबर 2025 में मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में प्रपोज़ किया था. यह जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इसी जगह पर भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीता था.  इस सरप्राइज़ प्रपोज़ल में वह घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पहना रहे थे और स्मृति मंधाना ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई थी.  वायरल वीडियो में यह दिखाया गया है कि वह खुशी-खुशी इसे मान रही थीं. मंधाना ने टीम के साथियों के साथ एक मज़ेदार रील में अपनी सगाई की पुष्टि की थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के लिए खास 'SM18' टैटू बनवाया

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के लिए अपने हाथ पर SM18 टैटू बनवाया. "SM" उनके नाम के पहले अक्षर को दिखाता है, और "18" उनका जर्सी नंबर है. उन्होंने नवंबर 2025 में भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद यह टैटू दिखाया, और यह उनके रिश्ते और उनकी कामयाबी पर उनके गर्व की निशानी के तौर पर तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो गया. हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब पलाश ने अपना खास "SM18" टैटू बनवाया हो, यह टैटू उनकी कई पुरानी तस्वीरों और वीडियो में भी दिख चुका था. 

Latest and Breaking News on NDTV

किसकी नज़र लगी, पिता कैसे पहुंचे अस्पताल 

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार हुआ गर्म

इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान शुरू हो गया। पहले पलाश की दूसरी महिलाओं के साथ चैट वायरल होने का दावा किया गया, फिर एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम उछाला गया और बाद में वेडिंग कोरियोग्राफर से संबंधों की बातें भी फैलने लगीं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्मृति मंधाना ने  इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटाई

स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दीं, जिससे अफवाहों को और हवा मिली.  परिवारों ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन पलक मुच्छल ने कहा कि दोनों परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सिर्फ सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच, अब पलाश का नया इंस्टाग्राम अपडेट पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है.

पलक मुच्छल ने शादी टलने पर तोड़ी चुप्पी

इन सबके बीच पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है कि यह दोनों परिवारों के लिए बेहद कठिन समय है और वे इस दौर से मिलकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

7 दिसंबर को मंधाना ने पोस्ट शेयर कर शादी कैसिंल होने की बात कबूली

स्मृति मंधाना ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा, ''पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है. मैं बहुत निजी जीवन जीने वाली इंसान हूं और मैं इसे इस तरह ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी कैंसिल हो गई है.''उन्होंने आगे लिखा, ''मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करती हूं. मैं आपसे विनती करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने का समय दें.''

मंधाना ने लिखा, ''मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का सबसे ऊंचे लेवल पर प्रतिनिधित्व करना रहा है. मैं उम्मीद करती हूं कि जब तक हो सके, इंडिया के लिए खेलती रहूं, ट्रॉफी जीतूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा. आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, India Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now