OMG फ्रांस के अनजान खिलाड़ी ने T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कमाल कर दुनिया को चौंकाया

France's Zaheer Zahiri World record: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी कुछ अनजान खिलाड़ी कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं जिसकी चर्चा विश्व क्रिकेट करने लगता है. अब ऐसा ही एक कमाल फ्रांस के जहीर जहीरी ( Zaheer Zahiri) ने किया है. फ्रांस के जहीर जहीरी ने टी-20 इंटरनेशनल में सफल रन चेज के दौरान नंबर 10 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ज़हीर ज़हीरी ने स्वीडन के खिलाफ मैच के दौरान सफल रन चेज करते हुए नाबाद 34 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी.

ज़हीर ज़हीरी अब टी-20 इंटरनेशनल में सफल रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले नंबर 10 या उससे नीचले क्रम के बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर ज़हीर ने पाकिस्तान के नसीम शाह और बेल्जियम के सज्जाद अहमदजई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

पाकिस्तान के नसीम शाह ने टी-20 इंटरनेशनल में सफल रन चेज के दौरान साल 2022 में अफगानिस्तान के खिालफ नंबर 10 पर बैटिंग करते हुए नाबाद 17 रन की पारी खेली थी. वहीं, नंबर 10 पर सफल रन चेज के दौरान बेल्जियम के सज्जाद अहमदजई ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में नाबाद 17 रन बनाए थे.

सफल टी20I लक्ष्य का पीछा करते हुए नंबर 10 या उससे नीचे सर्वोच्च स्कोर (Highest score at No.10 or lower in a successful T20I chase)

34* - ज़हीर ज़हीरी (फ्रांस) Vs स्वीडन, 2025

17* - सज्जाद अहमदजई (बेल्जियम) Vs स्विट्जरलैंड, 2024

14* - नसीम शाह (पाकिस्तान) Vs अफगानिस्तान, 2022

14* - जुनैद खान (पुर्तगाल) Vs जिब्राल्टर, 2023

13* - बिलावल भट्टी (पाकिस्तान) Vs ज़िम्बाब्वे, 2015

2025 वाइकिंग कप (Viking Cup 2025 ) में तीसरा स्थान के लिए खेले गए प्ले-ऑफ (Sweden vs France, 3rd place play off) शानदार अंदाज में संपन्न हुआ, फ्रांस ने स्टॉकहोम के बोटकिर्का क्रिकेट सेंटर में स्वीडन को केवल पांच गेंद शेष रहते दो विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले स्वीडन ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए जिसके बाद आखिरी ओवर में फ्रांस यह मैच दो विकेट से जीतने में सफल रहा.

ज़हीर ज़हीरी ने फ्रांस की ओर से खेलते हुए 10वें नंबर पर बल्लेबाजी की और 16 गेंद पर 34 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में जहीरी ने 4 चौके और दो छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.