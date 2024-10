IPL 2025: फैंस ने पूछा IPL में कौन-सी टीम, रोहित शर्मा के जवाब ने रिटेंशन से पहले मचाई खलबली

Rohit Sharma Reply to Fans on IPL 2025 Team: मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है की क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी या रोहित शर्मा (Rohit Sharma on IPL 2025 Retaintion) मेगा ऑक्शन में उतरेंगे, इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमे रोहित शर्मा प्रैक्टिस के लिए मैदान के ओर जाते हुए दिखाई दे रहे है और इसी बीच एक फैन रोहित से पूछता हुआ नज़र आ रहा है की रोहित भाई आईपीएल में कौन सा टीम? जिसके जवाब में रोहित शर्मा ने फैंस की ओर देखते हुए पूछा की किसमें चाहिए बोल... इसके बाद फैंस ने चिल्लाते हुए बोला की भाई आरसीबी में आ जाओ यार.... लव यू भाई....

Fan - Rohit, IPL mein konsi team? (Which team in IPL).



Rohit Sharma - Kidhar chahiye, bol (where do you want me).



Fan - RCB mein aajao Rohit, love you. (Come to RCB). pic.twitter.com/XqNg2Vxs2C