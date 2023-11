Fakhar Zaman: "ईमानदारी से कहूं तो मैं...", न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ने पर फ़खर ज़मां ने कह दी बड़ी बात

Fakhar Zaman on Century vs NZ

Fakhar Zaman on Century vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के 35वें मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ो की जमकर धुनाई करते हुए स्कोर बोर्ड पर 401 रन का विशाल स्कोर लगा दिया. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को 6 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा. उसके बाद फ़खर ज़मां ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के तरफ से विश्व कप के इतिहास में में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए फ़खर ज़मां ने 63 गेंदों में शतक ठोका. शतकीय पारी के लिए फ़कर को प्लेयर ऑफ़ द मैच (Fakhar Zaman Player of the Match) चुना गया पाकिस्तान की पारी के दौरान बारिश ने खलल डालने का काम किया जिसकी वजह से दो बार खेल को रोकना पड़ा था. पहले पाकिस्तान के सामने विशाल लक्ष्य को हासिल करने का चैलेंज था लेकिन, बाद में पाकिस्तान के सामने डकवर्थ लुइस नियम के तहत पाकिस्तान को 41 ओवर में 382 रनों का लक्ष्य मिला.

जीत के बाद ऐतिहासिक शतक पर बोले फ़खर ज़मां