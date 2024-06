सौरभ नेत्रवल्कर की पत्नी भी लेफ्टी पेसर से कम नहीं, जानें किस बात ने स्निग्धा मुप्पला को अमेरिका में फेमस कर दिया

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अमेरिकी टीम में शामिल भारतीय मूल के लेफ्टी पेसर सौरभ नेत्रवल्कर (Sarurabh Netravalkar) को जो प्रसिद्धि और सुर्खियां मिली हैं, वह किसी को शायद नहीं मिलीं. यूं तो विराट कोहली (Virat Kohli) यहां के लोगों के बीच एक बड़े स्टार हैं, लेकिन सौरभ ने काम किया, वह उन्हें पूरे क्रिकेट जगत खासकर भारतीय मीडिया में जमकर सुर्खियां दिला गया. और इसकी सबसे बड़ी दो वजह रहीं. पहला पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत में सुपर ओवर सहित मैच में शानदार प्रदर्शन, तो दूसरा रहा भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रोहित और विराट को सस्ते में पवेलियन चलता करना. इन दोनों दिग्गजों को सस्ते में आउट करने के बाद तो सौरभ की लोकप्रियता में और चार चांद लग गए, लेकिन आपको बता दें कि प्रसिद्ध सौरभ ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी स्निग्धा मुपल्ला (Snigdha Mupulla) भी हैं, जो अमेरिका में लोकप्रियता के मामले में पति और लेफ्टी पेसर से कहीं से भी कम नहीं हैं.

Saurabh Netravalkar with his wife and mother after won the match against Pakistan.



