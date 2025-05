IND vs ENG: भारत के टेस्ट टीम के ऐलान के तुरंत बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया सीरीज का विजेता

Eoin Morgan Prediction on IND vs ENG test Series Winner : इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल (Shubman Gill, India Test Captain) भारत के नए टेस्ट कप्तान बने हैं तो वहीं, ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है. भारतीय टेस्ट टीम के ऐलान के साथ ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने टेस्ट सीरीज के विजेता को लेकर भविष्यवाणी की है. स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए मॉर्गेन ने विजेता टीम को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने माना है कि इस बार इंग्लैंड की टीम इस सीरीज को जीतने में सफल रहेगी. (Eoin Morgan on Indian test Team)

मॉर्गेन ने बातचीत में कहा, 'देखिए कोहली, रोहित और अश्विन टीम में नहीं है , लेकिन वे अभी भी बहुत मजबूत टीम हैं.मुझे लगता है कि कप्तानी का फैसला सही है. मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स में शुभमन गिल के साथ कुछ साल पहले आईपीएल में दो सीजन खेला हूं. वह एक स्वाभाविक लीडर हैं. वह एक ग्रुप के भीतर जिम्मेदारी लेते हैं वह कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते. उनका हमेशा से लक्ष्य रहता है कि आप ग्रुप को साथ लेकर आगे जाए और टीम के अच्छे के लिए काम करें."

पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने कहा, "टीम में मजबूत नाम है. ऋषभ पंत, यशवी जायसवाल, केएल राहुल, गेंदबाजी लाइनअप में जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं. टीम काफी संतुलित है. टेस्ट सीरीज में गिल की कप्तानी को देखना काफी कमाल का रहेगा. "

इसके अलावा इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan Winner Prediction on IND vs ENG test Series) ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को फेवरेट बताया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा, " इंग्लैंड पसंदीदा है . जाहिर है आप इंग्लैंड को फेवरेट मानेंगे. इंग्लैंड को अपने घर में खेलने का फायदा मिलेगा. इंग्लैंड के पास सितारों से भरी प्रतिभा है . उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम यह टेस्ट सीरीज जीतेगी. यह बिल्कुल एक रोमांचक पांच टेस्ट मैच होने जा रहा है."

बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाएगा. कोहली और रोहित के न रहने से यह टेस्ट सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए काफी अहम होने वाला है. (Eoin Morgan gives his early prediction for the England vs India Test series)