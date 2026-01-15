T20 WC 2026 से पहले परेशानी में इंग्लैंड, आदिल राशिद-रेहान अहमद को वीजा मिलने में देरी

T20 WC 2026 England Adil Rashid and Rehan Ahmed Visa Delay: पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिससे पहले इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद और रेहान अहमद को भारत जाने के लिए वीजा मिलने में अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ रहा है. इंग्लैंड 8 फरवरी से अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा, जिससे पहले यह टीम वार्मअप अप मैच खेलेगी. वीजा मिलने में देरी के चलते इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों का शेष टीम के साथ श्रीलंका के विरुद्ध मुकाबलों के लिए यात्रा करने की संभावना कम हो गई है. फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि वे अपने साथियों के साथ कब तक जुड़ेंगे.

'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को भरोसा है कि राशिद और अहमद को समय पर वीजा मिल जाएगा, लेकिन वीजा क्लीयरेंस का समय अभी भी अनिश्चित है. ईसीबी ने इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद के लिए यूके सरकार से मदद मांगी है.

उल्लेखनीय है कि साल 2024 में शोएब बशीर को वीजा की दिक्कतों को सुलझाने के लिए घर वापस जाना पड़ा था. इसके चलते वह टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल नहीं हो पाए थे. इंग्लैंड की टीम 22 जनवरी से श्रीलंका में 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलेगी. यह सीरीज वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी के रूप में है. हैरी ब्रूक श्रीलंका दौरे के बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लिश टीम की कप्तानी करेंगे.

वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ अपने पहले मैच के बाद, इंग्लैंड 11 फरवरी को उसी मैदान पर वेस्टइंडीज से भिड़ेगा. इसके बाद 14 फरवरी को कोलकाता में उसका सामना बांग्लादेश से होगा. 16 फरवरी को यह टीम कोलकाता में इटली से भिड़ेगी.

इंग्लैंड (अस्थायी टीम): हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.