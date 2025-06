ENG vs WI 2nd ODI: वनडे का महामानव, जो रूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक पारी में बनाए पूरे 10 महारिकॉर्ड, यकीन करना हो रहा मुश्किल

ENG vs WI 2nd ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के जो रूट ने इतिहास रच दिया. जो रूट (Joe Root) ने 166 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को तीन विकेट से शानदार जीत दिला दी. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और 308 रन का स्कोर बनाया जिसके बाबद इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. जो रूट ने मैच में 139 गेंद पर 166 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में रूट ने 21 चौके और दो छक्के लगाए. रूट की पारी दम पर इंग्लैंड की टीम यह मैच जीतने में सफल हो गई. जो रूट ने अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान एक नहीं बल्कि पूरे 10 रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंका कर रख दिया.

जो रूट ने रचा इतिहास

# जो रूट इंग्लैंड की ओऱ से वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं. इस समय इंग्लैंड की ओऱ से वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है. स्टोक्स ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 182 रन की पारी खेली थी.

इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च वनडे स्कोर (Highest ODI Score for England)

182 - बेन स्टोक्स vs न्यूजीलैंड, 2023

180 - जेसन रॉय vs ऑस्ट्रेलिया, 2018

171 - एलेक्स हेल्स vs पाकिस्तान, 2016

167* - रॉबिन स्मिथ vsऑस्ट्रेलिया, 1993

166* - जो रूट vs वेस्टइंडीज, 2025*

# इसके अलावा वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले जो रूट दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ जेसन रॉय हैं जिन्होंने साल 2018 में 181 रन का पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली थी.

इंग्लैंड के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ा वनडे स्कोर करने वाले बल्लेबाज (Highest ODI score for England while chasing)

180(151) - जेसन रॉय vs ऑस्ट्रेलिया (2018)

166*(139) - जो रूट vs वेस्टइंडीज (2025)*

162(118) - जेसन रॉय vs श्रीलंका (2016)

142*(172) - क्रिस एथी vs न्यूजीलैंड (1986)

141*(114) - जॉनी बेयरस्टो vs वेस्टइंडीज (2017)

# बता दें कि जो रूट वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इंग्लैंड बल्लेबाज बन गए हैं .जो रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे शतक लगाने में सफल रहे हैं. वहीं, ग्राहम गूच ने 4 शतक ऑस्ट्र्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं.

# इंग्लैंड की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अब जो रूट बन गए हैं. जो रूट ने इयोन मॉर्गेन को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जो रूट के नाम अब 7082 रन दर्ज हो गए हैं तो वहीं, मॉर्गेन ने 6957 रन बनाए थे.

जो रूट का वर्ल्ड रिक़ॉर्ड, इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

# जो रूट इंग्लैंड की धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ने इंग्लैंड में कुल 9 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है. इस मामले में दूसरे नंबर पर मार्कस ट्रेस्कोथिक 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 हैं जिन्होंने इंग्लैंड में खेलते हुए कुल 8 शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में 7 वनडे शतक लगाने का कमाल किया है.

इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी ((Players who have scored the most ODI hundreds in England))

9* - जो रूट 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

8 - मार्कस ट्रेस्कोथिक 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

7 - रोहित शर्मा 🇮🇳

7 - जॉनी बेयरस्टो

6 - इयोन मोर्गन 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6 - जेसन रॉय

# इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट ने 54वां शतक ठोक दिया है, ऐसा कर रूट ने ब्रायन लारा को पछाड़ दिया है. लारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 53 शतक लगाए थे. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 100 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं.

# जो रूट लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं. रूट ने अबतक लक्ष्य का पीछा करते हुए वनडे में 9 शतक लगाए हैं, जेसन रॉय ने लक्ष्य का पीछा करते हुए वनडे में 8 शतक लगाने का कमाल किया है.

# रूट 300+ लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. इस मामले में रूट ने अबतक 6 शतक लगाए हैं. वहीं, 300+ लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. कोहली ने 9 शतक 300+ लक्ष्य का पीछा करते वनडे में लगाए हैं .

# जो रूट वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले इंग्लैंड बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ने अबतक 43 अर्धशतक इंग्लैंड के लिए लगाए हैं. उन्होंने मॉर्गन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मॉर्गेन ने इंग्लैंड के लिए वनडे में 42 अर्धशतक जमाने का कमाल किया है.

# जो रूट वनडे में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. रूट ने 168 पारी में 7000 वनडे रन पूरा करने का कमाल किया है. इस मामले में पहले नंबर पर हाशिम अमला हैं. हाशिम अमला ने 150 पारी में 7000 वनडे रन पूरे किए थे. (Fastest to 7,000 ODI runs: Full list)

सबसे तेज 7000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पांच बल्लेबाज