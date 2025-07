Eng vs Ind: 'हमें पूरा भरोसा है...', पंत की खबर से फैंस हुए निराश, चहते बल्लेबाज के लिए कर रहे दुआ

Fans of Rishabh pant: मैनचेस्टर में मेजबानों के खिलाफ सीरीज में बराबरी के लिए उतरी टीम इंडिया को वीरवार को बहुत ही जोर का झटका लगा है. टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) लगभग पूरी सीरीज से बाहर हो गए. अब मैनचेस्टर में भारतीय बल्लेबाजों को मिलकर अलग से पंत की भरपाई करनी होगी क्योंकि नियम के अनुसार पंत की जगह भारत को बैटिंग के लिए उनका कोई विकल्प नहीं मिलेगा. बहरहाल, वीरवार को दोपहर में जैसे ही पंत के बाहर होने की खबर आई, तो करोड़ों फैंस निराश हो गए. ये मानकर चल रहे थे कि पंत को लगी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन वीरवार को एक्स-रे की रिपोर्ट से साफ हो गया कि पंत करीब महीने तक सक्रिय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई, तो इस लेफ्टी बल्लेबाज के प्रति फैंस की संवेदना और निराशा के भाव देखने को मिले. निश्चित रूप से ! पंत पहले ही दुनिया को दिखा चुके हैं कि उनकी मनोदशा कैसी है और वह किस स्तर से उबरना चानते हैं. यह चोट तो बहुत ही मामूली है

The whole nation 🇮🇳 stands with you, pant. 💔

You will rise again- stronger, faster, fiercer 💪#INDvsEND#RishabhPant pic.twitter.com/vn54oHuL5o — Pankaj Thakur 🇮🇳 (@pankaj737563962) July 23, 2025

चोट और पंत के बीच मानो स्पेशल बॉन्डिंग हो चुकी है. हालिया समय में वह मैदान के बाहर और भीतर दोनों ही जगह चोटिल होते रहे हैं. बहरहाल, फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं

🚨 Heartbreaking news for Indian fans.



Rishabh Pant has been ruled out for 6 weeks due to a fractured toe.



Just when he was finding his rhythm again. But if there's one man who knows how to rise, it's him.



Wishing you strength and a swift recovery, champ. #RishabhPant… pic.twitter.com/xlqGvzUv2q — Lalit Kaur Dhillon (@LalitKaur) July 24, 2025

फैंस अपने चहेते हीरो के प्रति अलग-अलग अंदाज में संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं

Being a Rishabh Pant fan isn't easy 🥀



• Didn't get a single ODI this year

• Trolled every IPL match

• England series was going to be generational, then got injured

• Now ruled out for 6 weeks & missing the ongoing England Tests



This Video Is Respresting All Pant Fan's 🥀. pic.twitter.com/BCpOOLImkF — Harsh 17 (@harsh03443) July 24, 2025

फैंस पंत के प्रदर्शन का हवाला देकर बता रहे हैं कि ऋषभ ने कितने शानदार काम को अंजाम दिया

Rishabh Pant ended the England series with 462 runs, the 2nd most runs by a wicketkeeper in a series in England, just 3 short of Alec Stewart. So Budhi Kunderan still holds the record for most runs by an Indian keeper in a series. Pant will surely break it soon. pic.twitter.com/rguXnnC9vu — Vijay Anaparthi (@VijayCricketFan) July 24, 2025

पंत के चाहने वालों को ही नहीं, बल्कि तमाम फैंस पंत के व्यक्तित्व को समझते हैं कि वह किस मिट्टी के बने हैं!