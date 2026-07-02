विज्ञापन
विशेष लिंक

इंग्लैंड में चल रहा वैभव सूर्यवंशी का जादू, इस अदा से जीता डिलीवरी ब्वॉय का दिल

वैभव सूर्यवंशी को भले ही पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जगह नहीं मिली, लेकिन वह इंग्लैंड की जमीं पर उतरने के साथ ही स्थानीय फैंस और मीडिया का दिल जीत रहा है

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
इंग्लैंड में चल रहा वैभव सूर्यवंशी का जादू, इस अदा से जीता डिलीवरी ब्वॉय का दिल

दुनिया भर के करोड़ों फैंस को एक बार फिर से बुधवार को निराश होना पड़ा, जब भारतीय प्रबंधन ने बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेले गए पहले टी20 की XI में जगह नहीं दी. ठीक आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए दो वनडे मैच की तरह इंग्लैंड में पूर्व क्रिकेटरों, स्थानीय और भारतीय मीडिया में यही सबसे बड़ा सवाल था कि सूर्यवंशी पहले टी20 में खेलेंगे या नहीं. और जब टीम के नाम सामने आए, तो तमाम लोग उदास हो गए. बहरहाल, न खेलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का जादू इंग्लिश मीडिया, फैंस और अप्रवासी भारतीयों के बीच नशे सा चढ़ा हुआ है. और हाल ही में उनकी एक अदा ने डिलीवरी ब्वॉय का भी दिल जीत दिला. 

नहीं पसंद आई वैभव को इंग्लैंड की चाय

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और जिस फाइव-स्टार होटल में खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, वहां वैभव को होटल की चाय का स्वाद बिल्कुल भी नहीं भाया. दरअसल इंग्लैंड की पारंपरिक चाय काफी हल्की और बिना कड़क मसालों की होती है. और ठेठ भारतीय स्वाद के दीवाने वैभव का मन होटल की चाय पीकर नहीं भरा. इसके बाद उन्होंने होटल के मेन्यू को दरकिनार कर पास के ही एक लोकल भारतीय कैफे से ऑनलाइन इंडियन मसाला टी ऑर्डर करने का फैसला किया.  

डिलीवरी बॉय का फैन मोमेंट और वैभव की सादगी

जब ऑनलाइन डिलीवरी बॉय चाय का ऑर्डर लेकर होटल पहुंचा, तो वह भारतीय मूल का ही एक युवा था. सामने 15 साल के उभरते हुए भारतीय क्रिकेट सनसनी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. डिलीवरी बॉय ने बिना मौका गंवाए वैभव से ऑटोग्राफ मांगा, तो उन्होंने भी अपने इस बड़े प्रशंसक को बिल्कुल निराश नहीं किया. उन्होंने बहुत ही प्यार और मुस्कुराते हुए उसे ऑटोग्राफ दिया, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं

पहले पसंद नहीं आया आयरैंड में पानी

कुछ दिन पहले ही आयरलैंड में पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान  वैभव सूर्यवंशी बैटिंग के बाद बोतल से पानी पीते हुए अजीब एक्सप्रेशन दे रहे थे. कभी वो बोतल को देखते थे, तो कभी इधर-उधर. बाद में पता चला कि मैनेजमेंट ने  वैभव को इलेक्ट्रॉल वाला पानी दिया था. इसकी वजह खिलाड़ियों के डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना था, जिससे क्रैंप जैसी स्थिति न हो.  

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर वैभव के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं

वैभव को खिलाने को लेकर समर्थन बढ़ता जा रहा है. सैमसन तीनों ही मैचों में फ्लॉप रहे हैं और अब उम्मीद बढ़ चली है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, India, England, England Vs India 2026, England Vs India 07/01/2026 Enin07012026264909, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com