Eng vs Ind: क्या इस खिलाड़ी को भी टेस्ट कैप देगा गंभीर प्रबंधन?, नेट प्रैक्टिस से उठा सवाल

England vs India 5Th Test: बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ केनिंगटन ओवल में खेले जाने वाले पांचवें टेस्ट (Eng vs Ind 5Th Test) की तैयारियों की टीम इंडिया की फाइनल XI के फंसे पेंच के बीच मंगलवार को हुई नेट प्रैक्टिस के दौरान बड़ा संकेत देखने को मिला. और इससे यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या करो या मरो के आखिरी मुकाबले में भारतीय प्रबंधन एक और बड़ा बदलाव इलेवन में करने जा रहा है? क्या नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह टीम में शामिल किए गए तमिलनाडु के नारायण जगदीसन (N Jagdeesan) को इलेवन में जगह दी जा सकती है. वजह यह है कि जगदीसन को मंगलवार को काफी देर नेट पर बैटिंग कराई गई. हालांकि, सीरीज में पंत जब-जब चोटिल हुए, तब दूसरे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की. और विकेट के पीछे जुरेल के प्रदर्शन पर मिक्स रिएक्शन देखने को मिला.

N Jagadeesan joins the team for his first training session! 👍 👍#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/xMduwys2E6