Eng vs Ind: 'वास्तव में यह बहुत ही शानदार था', शास्त्री हुए बेन स्टोक्स की इस 'अदा' के कायल

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लॉर्ड्स में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन लंच से ठीक पहले ऋषभ पंत को जिस तरह विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने रन आउट किया, उसकी सराहना की. भारतीय पारी का 66वां ओवर शोएब बशीर लेकर आए थे. ओवर की तीसरी गेंद को ऋषभ पंत ने ऑफ साइड में खेला. शॉट खेलते ही वह रन के लिए दौड़ पड़े. दूसरे छोर पर खड़े राहुल ने भी उनका साथ दिया. हालांकि, पंत कुछ सेकेंड के लिए हिचकिचाए थे. इस धीमेपन को इंग्लिश कप्तान ने दोनों हाथों से भुनाते हुए बेहतरीन अंदाज में ऐसा रन आउट किया कि पंत मानो ठगे से रह गए, लेकिन बेन स्टोक्स ने खेल में खुद के इन्वॉल्वमेंट और प्रतिबद्धता का बेहतरीन नमूना पेश किया. स्टोक्स ने जिस फुर्ती से पंत को रन आउट किया, उससे रवि शास्त्री खुश दिखे.

RUN OUT! 🙌



Ben Stokes aims and fires at the stumps and Rishabh Pant is out! ❌ pic.twitter.com/Z9JWwV9aS4