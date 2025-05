Eng vs Ind: 'भारत में होता, तो इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें कप्तान बनाता', हालात से बेखबर वॉन का बड़ा बयान

इंग्लैंड दौरे के लिए जहां चयन समिति और बीसीसीआई (BCCI) के बीच अगले कप्तान को लेकर चिंतन-मनन चल रहा है, तो इसी बीच दिग्गज क्रिकेटरों की राय ने भी इस मुद्दे पर गति पकड़ ली है. जहां अनिल कुंबले जैसे दिग्गज ने जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने की सलाह दी है, तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि अगर वह भारत में होते, तो वह विराट कोहली (Vaughan on Kohli) को इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान बनाते.

If I was India I would give the captaincy to Virat for the Test series in England .. Shubman Gill can be his VC for the tour .. #India 👍 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 11, 2025

वॉन ने अपनी राय ऐसे समय रखी है, जब बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की इ्च्छा जाहिर कर चुके विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे के लिए मनाने में जुटा है. साफ है कि माइकल वॉन को ताजा घटनाक्रम के बारे में मालूम नहीं है. वास्तविकता यही है कि रोहित के संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए विराट को ही कप्तानी की पेशकश की थी, लेकिन कोहली ने इसे स्वीकारना तो छोड़िए, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर करते हुए सभी को हैरान कर दिया.

बहरहाल, वॉन ने X पर किए पोस्ट में लिखा, 'अगर मैं भारत में होता, तो मैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान को कप्तानी देता. शुभमन गिल टीम के उप-कप्तान हो सकते हैं.' माइकल वॉन की इस इच्छा पर करोड़ों प्रशंसकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

इस प्रशंसक को हालिया डवलपमेंट के बारे में पता है. और इसने तार्किक बात कही है

Although I agree, he wants to retire so why would they make him captain? Maybe for a farewell series? 🤔 — Lachy (@Lachy_Steele) May 11, 2025

निश्चित तौर पर यह एक विचार है, लेकिन यह सेलेक्टरो का है. बीसीसीआई के अधिकारी अनुभवी शख्स को कप्तान बनाना चाहते हैं

BCCI Source "Selectors did think about having Virat Kohli as Captain for England Series,this would have given Gill some time to grow into a leadership role." — Nadeem (@cricupdatesonX) May 11, 2025

पर आप प्रशंसकों की इस राय को भी जान लें..बड़ी संख्या में फैंस गिल को ही चाहते हैं