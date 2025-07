Eng vs Ind: 'जैमी स्मिथ ने मानो पड़ोस का गेंदबाज बना दिया', फैंस प्रसिद्ध कृष्णा पर बुरी तरह बरसे

बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार के समापन पर भारत ड्राइविंग सीट पर पर था, तो तीसरे दिन जब सिराज ने पहले ही घंटे में लगातार दो गेंदों पर विकेट चटकाए, तो एक बार को लगा कि फॉलो-ऑन समझो बस हो ही गया! लेकिन जब ये उम्मीदें पलनी ही शुरू हुई थीं, तो यहां से हैरी ब्रूक और विकेटकीपर जैमी स्मिथ के नाबाद शतकों ने इन उम्मीदों में पलीता लगा दिया! भारतीय प्रबंधन और बॉलिंग की एक बार फिर से पोल खुल गई. और खासतौर पर निशाने पर रहे पेसर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने साल 2006 के बाद से किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. और छठा विकेट लेने के लिए बुरी तरह से तरस गए गए भारतीय गेंदबाजों की नाकामी का फैंस का गुस्सा प्रसिद्ध कृष्णा पर ही फूटा. दो राय नहीं कि जैमी स्मिथ ने प्रसिद्ध कृष्णा की कुछ ऐसी ही धुलाई की, जैसी यह फैन बता रहा है

तीसरे दिन के हाल के बाद सभी ने प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल किए

आप देखिए..मीम्स कलाकार तो अपनी रचनाएं प्रकाशित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते

देखिए प्रसिद्ध कृ्ष्णा की खिंचाई का फोंट साइज देखें आप...

मानो कोई प्रतियोगिता चल रही है. इस तस्वीर के लिए कोई वन वर्ड बताओ आप...