Eng vs Ind: 4, 4, 6...फिर आकाश दीप ने 'स्टाइल' में किया ब्रूक को चित, फोटो खिंचवाते रह गए हैरी

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का सेशन भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छा रहा. और पहले सीजन में भारतीय पेसरों ने जलवा बिखरते हुए इंग्लैंड के चार विकेट गंवाए. ज्यादातर विकेट एक से बढ़कर एक रहे, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा मजा दिया आकाश दीप के चटकाए हैरी ब्रूक के विकेट ने. आउट होने से पहले हैरी और आकाश दीप के बीच मानों द्वंद्व सा चल रहा था. हैरी ने भारतीय पेसर के खिलाफ प्रचंड वार किया, लेकिन ठीक अगले ही ओवर में आकाश दीप ने बहुत ही स्टाइल में हैरी के होश उड़ा कर इंग्लैंड को पिछले पांव पर ला दिया.

Relentless and rewarded! 🙌🏻👏🏻#AkashDeep's disciplined length proves too good for #HarryBrook, as a costly shot sends his middle-stump flying! 🔥#ENGvIND 👉 3rd TEST, DAY 4 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/vo6bbH9n2o pic.twitter.com/xIL09UHRtR