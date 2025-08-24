Duleep Trophy: श्रेयस अय्यर ने ठुकराई कप्तानी, एशिया कप को लेकर कर रहे थे खास तैयारी- रिपोर्ट

Shreyas Iyer Turn Down West Zone Captiancy Offer: एशिया कप 2025 के लिए जब से टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, तभी से श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल ना किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अय्यर को मौका ना दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. अय्यर ने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. लेकिन वह टीम में जगह नहीं बना पाए. दूसरी तरफ शुभमन गिल, जिनकी टीम में जगह नहीं दिख रही थी, उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है. एशिया कप से चूके अय्यर अब दलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. वहीं अब अय्यर को लेकर एक चौंकाने वाला दावा हुआ है. इस बल्लेबाज ने वेस्ट जोन की कप्तानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है.

अय्यर ने ठुकराया कप्तानी का ऑफर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. रिपोर्ट में दावा है कि पहले श्रेयस को कप्तानी की पेशकश की गई थी लेकिन उनके फैसले के बाद चयनकर्ताओं ने शार्दुल ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी. हालांकि, श्रेयस ने खुद को टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रखा है. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया,"हां, यह सच है कि अय्यर ने वेस्ट जोन चयन समिति के टीम की कप्तानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. उसके बाद, समिति के अध्यक्ष, संजय पाटिल, जो मुंबई के मुख्य चयनकर्ता भी हैं, ने वेस्ट जोन का नेतृत्व करने के लिए शार्दुल ठाकुर से संपर्क किया, जिसे ठाकुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया."

एशिया कप टीम में मिलने की थी उम्मीद

रिपोर्ट में दावा किया गया कि अय्यर एशिया कप के लिए कॉल-अप की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने अपने निजी कोच प्रवीण आमरे के साथ बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमसीए इनडोर सुविधा और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में सफेद गेंद का अभ्यास शुरू कर दिया था. एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है. गत चैंपियन वेस्ट जोन बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 4 से 7 सितंबर तक सीधे दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलेगी. अगर अय्यर को एशिया कप के लिए चुना जाता तो वह टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होते.

हालांकि, मुंबई के 30 वर्षीय बल्लेबाज को विवादास्पद रूप से भारत की 15 सदस्यीय टी20 एशिया कप टीम से बाहर कर दिया गया. चयनकर्ताओं ने पिछले सोमवार को मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में टीम की घोषणा की. इस दौरान अय्यर का नाम रिजर्व में भी नहीं था.

शार्दुल रणजी में कर सकते हैं मुंबई की अगुवाई

इस बीच, अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के गुरुवार को मुंबई की कप्तानी से हटने का फैसला लिया है. उम्मीद है कि शार्दुल ठाकुर 2025-26 सीज़न में मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम की कप्तानी करते दिख सकते हैं. ठाकुर, जो हाल ही में टखने की सर्जरी से उबरे हैं, मुंबई के रेड-बॉल सेटअप में एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने नौ रणजी ट्रॉफी मैचों में 35 विकेट लिए हैं, साथ ही 505 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्द्धशतक शामिल हैं. शार्दुल को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई थी, जहां उन्होंने दो टेस्ट मैचों में दो विकेट लिए और 108 रन बनाए.

