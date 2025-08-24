टाटा या... कौन होगा भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर? Dream11 के हटने के बाद सस्पेंस

Who will be Indian Cricket team New Sponsor: फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा. एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने BCCI से मुलाकात की और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप (Asia Cup) में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे. देश में ऑनलाइन गेमिंग कानून के लागू होने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम-11 ने अपने ऑनलाइन कारोबार को बंद कर दिया. बता दें, 'ड्रीम 11' का बीसीसीआई के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए 358 करोड़ रुपये का करार हुआ है. अब जब 'ड्रीम 11' भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा तो आगे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर कौन होगा. इसको लेकर अब बातें शुरू हो गई है. ऐसे में हम जानते हैं उन प्लेटफॉर्म के बारे में जो आगे चलकर टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बन सकते हैं.

टाटा ग्रुप

इस लिस्ट में टाटा ग्रुप भी शामिल हो सकता है. टाटा ग्रुप भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर बनने के लिए बीसीसीआई के सामने दावेदारी रख सकता है. टाटा समूह भारतीय बाजार में बहुत मजबूत और विश्वसनीय नाम है. बता दें कि टाटा पहले से ही आईपीएल का साल 2028 तक टाइटल स्पॉन्सर है. ऐसे में यह संभावना प्रबल है कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर बन सकता है.

जियो डिजिटल और टेलीकॉम इंड्रस्ट्रीज (Jio)

रिलायंस इंड्रस्ट्रीज का दबदबा खेल जगत में लगातार बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पॉन्सर बनने की रेस में रिलायंस इंड्रस्ट्रीज भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है. रिलायंस जियो डिजिटल और टेलीकॉम मार्केट में बेहद एक्टिव है और खासकर खेल जगत में अपनी अलग पहचान लगातार बना रही है.

अमेजन- फ्लिपकार्ट

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी एक दावेदार के रूप में आगे आ सकती है. ये कंपनियां भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का सहारा ले सकती है. क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और अगर ये कंपनियां इससे जुड़ जाएगी तो इनको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है.

फिनटेक कंपनियां

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने में फिनटेक कंपनियां भी आगे आ सकती है. शेयर मार्केट में भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है जिसको देखते हुए फिनटेक कंपनियां स्पॉन्सर की रेस में आगे आ सकती है. जरोधा (Zerodha), एंजल वन (Angel One), ग्रो (Groww) जैसी कंपनियों लगातार आगे बढ़ रही है. इनमें से कुछ कंपनियां IPL में स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ी रही है. ऐसे में ये कंपनी पुरुष क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर के रूप में आगे आ सकती है.

इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं जिसमें महिंद्रा या टोयोटा भी शामिल हो सकती हैं. कंपनी के मालिक आंनद महिंद्रा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं और खेल के प्रति वो लगातार पोस्ट शेयर भी करते रहते हैं. वहीं, अडानी ग्रुप (Adani Group) भी स्पॉन्सर के तौर पर आगे आ सकते हैं.

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीसीसीआई के सामने कौन-कौन सी कंपनियां भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए दावेदारी पेश करती है.

