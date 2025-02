"वो क्या इंडिया से खेलता है..." पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी ने सैम अयूब को 'VVIP ट्रीटमेंट ' मिलने पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली, जो इन दिनों खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर हैं, ने अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड पर पक्षपात के आरोप लगाया है. हाल ही में एक बातचीत में बोलते हुए, हसन अली ने स्टार बल्लेबाज सैम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने के लिए पीसीबी पर सवाल उठाया, साथ ही यह भी कहा कि अन्य खिलाड़ियों को समान विशेषाधिकार क्यों नहीं मिलता है. हसन ने उस समय को भी याद किया जब उन्हें कई चोटें लगी थीं और वह लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर थे, उन्होंने खुलासा किया कि पीसीबी उस समय उनकी सहायता के लिए नहीं आया था. बता दें, सैम पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से ही टीम से बाहर हैं और आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लेंगे. उनके दाहिने टखने में फ्रैक्चर हो गया है और वह फिलहाल पुनर्वास के लिए लंदन में हैं.

हसन अली ने 'अल्ट्रा एज' पॉडकास्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा,"सैम अयूब इंजर्ड हुआ है. कहां पर है. इंग्लैंड में है. सैम अयूब आपका प्लेयर है टीम का. मैं टीम का प्लेयर नहीं था 2020 में. था ना. कोई और प्लेयर इंजर्ड होता है.वो टीम का हिस्सा नहीं था. वो क्या इंडिया से खेलता है. तो आप वीवीआई चीजें दे रहो हो सैम अयूब को. ठीक है. और जब कल को कोई और इंजर्ड होगा, उसको देगो, नहीं दोगे. तो आपने यहां पर क्या किया है." हसन अली ने आगे सवाल पूछते हुए कहा,"जो सैम अयूब फिर इंजर्ड होगा, आप उसको ये ट्रीटमेंट देंगे. नहीं देंगे."

