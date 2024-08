"एक भी मैच नहीं खेलने दिया...", इस खिलाड़ी को मौका न देने पर आरसीबी पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज

Manoj Bhandage: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग के (Maharaja Trophy T20 2024) चौथे मैच में मैसूर वॉरियर्स को बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम ने बारिश से प्रभावित मैच में 4 विकेट से हरा दिया. इस मैच में मैसूर वॉरियर्स के बल्लेबाज मनोज भांडगे ने 33 गेंद पर 58 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 5 चौके और तीन छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि मनोज भांडगे (Dodda Ganesh) आईपीएल का भी हिस्सा रहे हैं लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. लेकिन अब घरेलू क्रिकेट में मनोज भांडगे ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया है. यही नहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश ने आरसीबी फ्रेंचाइजी को फटकार लगाई है और पोस्ट शेयर कर मनोज भांडगे को टीम में मौका ने देने का आरोप लगाया है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैं पिछले 2 सीजन से उनके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आरसीबी ने उन्हें लगातार 2 सीजन के लिए बेंच पर बैठा दिया और उन्हें एक भी मैच नहीं खेलने दिया. इम्पैंक्ट खिलाड़ी के तौर पर भी नहीं.. मनोज भांडगे क्रिकेट बॉल के क्लीन स्ट्राइकर्स में से एक हैं. उम्मीद है कि कोई फ्रैंचाइज़ उन्हें मौका देगी."

बता दें कि मनोज ने अबतक 14 लिस्ट ए मैच खेले हैं और इस दौरान 235 रन बनाने में सफलता हासिल 21 मैच दर्ज हैं. मनोज भांडगे बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी करते हैं. लिस्ट ए में उनके नाम 10 विकेट और टी-20 में 11 विकेट ले चुके हैं. एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर मनोज भांडगे अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं.

I've been harping about him from 2 seasons now. But the @RCBTweets benched him for 2 editions straight and didn't give him a game. Not even as an impact substitute. Manoj Bhandage is one of the clean strikers of the cricket ball. Hope some franchise gives him the opportunity… https://t.co/YiGYLkqb7j