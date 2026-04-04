IPL 2026, DC vs MI Fans Commentary:
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: चेन्नई से गलती हो गई?
शुरुआती दोनों मैच देखकर तो यही लग रहा है कि चेन्नई से वास्तव में बहुत बड़ी गलती हो गई...
🚨 BIG BLUNDER FROM CSK— Tejash (@Tejashyyyyy) April 4, 2026
> CSK bought Sameer Rizvi in 2024 for 8.40 CR
> Played him mostly at No.6
> Didn't give him chances
> Released him in 2025
> Delhi Capitals bought him for just ₹95 lakh
> Backed him at No. 4 and now he’s winning matches for them
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: समीर पर फिदा हुए फैंस
केविन पीटरसन को समीर रिजवी पर फिदा हो गया...आप भी #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री से कमेंट्री कीजिए...समीर रिजवी पर अपनी राय दीजिए
🚨KEVIN PIETERSEN ON SAMEER RIZVI🚨— Sam (@Cricsam01) April 1, 2026
He said🎙️- “He’s a highly talented player who finished last IPL strongly and has carried that form forward. Delivered a brilliant knock under pressure when DC were struggling — looks set for a big season.”🔥pic.twitter.com/9vtH2aDIVR
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: कहां सैम अय्यूब..कहां समीर रिजवी...
यह फैन पता नहीं क्या कहना चाह रहा है...आप समझने की कोशिश कीजिए...! #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री से बस कमेंट जरूर करते रहिए
Sameer Rizvi is what Pakistani people dreamt of when they talked about Saim Ayub. 🔥pic.twitter.com/gEkzfygiIw— Akul (𝑨𝑻10) (@Loyalsachfan10) April 1, 2026
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: समीर ने फैंस का दिल जीत लिया
फैंस ने समीर रिजवी की पारी पर जमकर कमेंट किए...
Back to back fifties by Sameer Rizvi💥— Anirudh (@Anirudh7781) April 4, 2026
Both the 50s came in chasing that too under pressure
Immense talent👏#DCvsMI #IPL2026 #SameerRizvi pic.twitter.com/Zs3pVicJmZ
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: डीसी और एमआई की किससे हैं लड़ाई?
🚨DC vs MI BATTLE ON RECENT FORM🚨— Sam (@Cricsam01) April 4, 2026
- KL Rahul < Rickelton
- Nissanka < Rohit
- Rana < Sky
- Rizvi < Tilak
- Axar = Pandya
- Stubbs > Naman
- Rutherford = Miller
- Vipraj < Shardul
- Ngidi > Mayank
- Natarajan < Boult
- Mukesh < Bumrah pic.twitter.com/FT1nRVizbY
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने-सामने
Mumbai Indians vs Delhi Capitals at Arun Jaitley Stadium— MANU. (@IMManu_18) April 4, 2026
DC - Nissanka, Stubbs, Lungi Ngidi & Miller
MI - Ryan Rickelton, Rutherford
Trent Boult, Hardik Pandya & Aallh out
Deepak Chahar, Bosch & Mitchell Santner in
Suryakumar Yadav vs Axar Patel
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: पंड्या की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव को मिली कप्तानी
Breking news— Santoshbrother (@Santoshexplain) April 4, 2026
आज की शाम सूर्य कुमार यादव करेंगे coptani
मगर रोहित शर्मा को नहीं दिया जायेगा,
»हाली में आज Hardik पांडे की तबियत हुआ ख़राब होने के कारण hardik कप्तानी नहीं करेंगे.
MI vs DC के मुकाबले होने वाला है.
"सोचने वाली चीज यह है रोहित शर्मा को नहीं दिया गया कप्तान… pic.twitter.com/3zjYRa0YGh
#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: मुंबई की टीम कर रही है पहले बल्लेबाजी
दिल्ली के खिलाफ मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. रोहित और रयान रिकेल्टन क्रीज पर मौजूद हैं . फैन्स #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के हैशटैग के साथ कमेंट कर अपनी राय NDTV तक पहुंचा सकते हैं.