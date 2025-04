VIDEO: नसीम शाह ने डेविड वॉर्नर को दिन में दिखाए तारे, करामाती गेंद पर बिखेर दी गिल्लियां

David Warner, Karachi Kings vs Islamabad United, 10th Match: देश में जहां आईपीएल की धूम मची हुई है. वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीएसएल का रोमांच जारी है. टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला बीते कल (20 अप्रैल 2025) कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला गया. जहां कराची की टीम को छह विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को कराची के कप्तान डेविड वॉर्नर से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वॉर्नर कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और महज तीन रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन चलते बने.

मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज को पाकिस्तान के होनहार तेज गेंदबाज नसीम शाह ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. दरअसल, पारी का दूसरा ओवर लेकर मैदान में आए शाह ने दूसरी गेंद गुड लेंथ से टप्पा खिलाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ घुमाई थी. जिसे वॉर्नर समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे नतीजा यह रहा कि उन्हें क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

This is not IPL, Mr David Warner! We have world class bowlers in PSL 🇵🇰 🇮🇳🥵 #TATAIPL #HBLPSLX pic.twitter.com/jjf0t7D9Zd