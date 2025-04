'8वीं कक्षा के बच्चे को...', 14 साल की उम्र में वैभव को खेलते हुए देख हैरान परेशान हुए सुंदर पिचाई

Sundar Pichai praised Vaibhav Suryavanshi: भारतीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल के हैं और बिहार के रहने वाले हैं. एक ऐसा राज्य जहां से क्रिकेट की दुनिया में पैठ जमाना आसान नहीं होता. उस राज्य से उन्होंने अपनी पहचान बनाकर दुनिया को अपने खेल से चौंका दिया है. आरआर की तरफ से शिरकत करते हुए उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ महज 20 गेंदों में 34 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी का आगाज छक्का लगाते हुए किया था. युवा बल्लेबाज के इस प्रदर्शन को देख हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. इसी कड़ी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी उनकी प्रशंसा की है.

52 वर्षीय सुंदर पिचाई ने वैभव सूर्यवंशी की सराहना करते हुए एक पोस्ट कर लिखा है, 'सुबह उठते ही 8वीं कक्षा के बच्चे को आईपीएल में खेलते हुए देखा!!!! क्या शुरुआत थी!'

Woke up to watch an 8th grader play in the IPL!!!! What a debut! https://t.co/KMR7TfnVmL