उस्मान ख्वाजा की वापसी पर इमोशनल हुए वॉर्नर, लिखी दिल जीतने वाली बात, राशिद खान ने भी किया रिएक्ट

Ashes: उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने अगस्त 2019 के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेला और सिडनी में दोनों पारियों में शतक जमाकर इतिहास दोहरा दिया. ख्वाजा सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने तो वहीं टेस्ट में ऐसा कमाल करने वाले 70वें बल्लेबाज भी बने. सिडनी टेस्ट मैच काफी रोमांचक रहा और ड्रा पर खत्म हुआ. ख्वाजा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. ख्वाजा की टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी पर डेविड वॉर्नर (David Warner) इमोशनल हो गए हैं. वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जो फैन्स ही नहीं क्रिकेटों का भी दिल छू रहा है.

खलील अहमद ने उगली 'आग', गेंदबाजी का Video शेयर कर बोले- 'रेड बॉल क्रिकेट में आने की योजना है'

वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है जिसमें ख्वाजा के बच्चे और डेविड के बच्चे हैं. इस प्यारी तस्वीर को शेयर कर वॉर्नर ने लिखा, 'बचपन के भाई, अब पिता और मैं उस्मान ख्वाजा के शानदार ऐसे कमबैक के लिए और इससे अधिक प्राउडर नहीं हो सकता. हमने अपने भाइयों को क्रिकेट खेलते देखते हुए एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था. हमने वेवरली ओवल में एक दीवार पर गेंद फेंककर अपने क्रिकेट की शुरूआत की थी. हम उस खेल को खेलते हुए बड़े हुए हैं जिसे हम एक साथ प्यार करते हैं, लेकिन अब उसी टीम में वापस आ गए हैं जो हमारे सपनों को एक साथ पिता के रूप में भी जी रहे हैं. इसी से सपने बनते हैं, इसे अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ साझा करें. #ब्रदर्सफॉरलाइफ #क्रिकेट #बंधन'

Nz vs Ban 2nd Test: टेस्ट इतिहास में ऐसा सिर्फ चार बार हुआ है, न्यूजीलैंड बस जरा सा चूक गया, video

वॉर्नर के इस इमोशनल पोस्ट पर उनकी बीवी कैंडिस वॉर्नर (Candice Warner) ने भी रिएक्ट किया और लिखा, यह बिल्कुस ऐसे ही है जैसे हम चाहते हैं. This is absolutely what it's all about.' वहीं, राशिद ने इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए दिल की इमोजी शेयर की है.

Ashes 2021-22: स्मिथ ने पिच पर नचाई गेंद, चकमा खाकर आउट हुआ बल्लेबाज, दिखी 'शेन वार्न' की झलक- Video

अब सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 14 जनवरी से होबार्ट में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज 3-0 से जीत चुकी है. अब सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगा.

अच्छा रहा भारत के लिए साल, टेस्ट में दो बड़े किले फतह .