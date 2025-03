Video: 'पक्षी है या विमान है', इस खिलाड़ी के कैच को देख विश्व क्रिकेट हैरत में, डेमियन फ्लेमिंग के भी उड़े होश

Best catch of 2025: चैंपियंस ट्रॉफी (Best catches of Champions Trophy 2025) में ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने विराट कोहली (Virat Kohli) औऱ शुभमन गिल (Shubman Gill) का कैच लेकर दुनिया को चौंकाया था. फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टिम रॉबिन्सन (Tim Robinson) ने शादाब खान का कैच लेकर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया था. जिस किसी ने इन दोनों खिलाड़ियों का कैच देखा वह दंग रह गया. फैन्स इस बात को लेकर बहस करने लगे हैं कि आखिर में दोनों में से किस खिलाड़ी ने सबसे कमाल का कैच लिया है. लेकिन अब एक और एक और खिलाड़ी ने अद्भूत कैच लेकर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. इस बार शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में मंगलवार को WACA में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर विक्टोरिया की 34 रन की जीत में कैंपबेल केलावे (Cambell Kellaway catch) डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर एक हाथ से डाइव लगा हुए बल्लेबाज कैमरून गैनन का कैच लपक लिया. विल सदरलैंड की गेंद पर कैंपबेल ने अनोखा कैच लपका, सोशल मीडिया पर कैंपबेल का यह कैच खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, सदरलैंड ने शॉर्ट बॉल डाली, जिसपर गैनन ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर की ओर पुल शॉट लगाया. बाउंड्री के पास खड़े केलावे ने शुरुआत में गेंद की दिशा का गलत अनुमान लगा लिया, देखकर ऐसा लगा कि यह कैच छूट जाएगा लेकिन अपनी गलती को भांप कर कैंपबेल केलावे ने रिएक्ट किया. एक समय ऐसा लगा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी. लेकिन कैंपबेल केलावे ने अपनी शानदार फिटनेस का नमूना पेश किया और आगे की ओर हवा में छलांग लगाकर अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाकर एक करिश्माई कैच को पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. कैंपबेल के कैच ने बैटर के होश उड़ा दिए, यकीन ही नहीं हो पाया कि इस तरह का भी कोई कैच लिया जा सकता है. लेकिन ऐसा हुआ.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन फ्लेमिंग का रिएक्शन हुआ वायरल

मैच की बात करें तो विक्टोरिया ने WACA में खेले गए रोमांचक मुकाबले में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर 34 रनों से हरा दिया. मैच में काफी रोमांच भी देखने को मिला था. दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्टोरिया ने अपनी पहली पारी में 197 रन बनाए, ओलिवर पीक (168 गेंदों पर 52 रन) और पीटर हैंड्सकॉम्ब (147 गेंदों पर 48 रन) ने धैर्यपूर्वक पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज कोई खास नहीं कर पाए. बकोरी रोचिचियोली (5/67) और जोएल पेरिस (3/37) बेहतरीन गेंदबाज रहे, जिन्होंने विक्टोरिया के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

इसके बाद फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहली पारी में कोई खास कमाल नहीं कर पाई. पहली पारी में वेस्टटर्न ऑस्ट्रेलिया 186 रन पर आउट हो गई. विक्टोरिया को पहली पारी में 11 रनों की बढ़त मिली. फिर दूसरी पारी में, विक्टोरिया ने जोरदार वापसी की और कैम्पबेल केलावे (338 गेंदों पर 165 रन) की असाधारण पारी की बदौलत 370/9 रन बनाकर पारी घोषित की ब्लेक मैकडोनाल्ड (60) और निचले क्रम के महत्वपूर्ण योगदानों के कारणउनकी पारी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 382 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से हिल्टन कार्टराइट (79), कूपर कोनोली (56) और जोएल पेरिस (45) ने प्रयास किया लेकिन पूरी टीम 347 रन पर सिमट गई जिससे जिसमें विक्टोरिया ने यह मैच 34 रनों से जीत लिया.