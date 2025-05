राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, खरगे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्वीट किया करते हुए लिखा कि मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली में वीर भूमि पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है. 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी- भारत के एक महान सपूत ने लाखों भारतीयों में आशा की किरण जगाई. उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेपों ने भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज को मजबूत करना, दूरसंचार और आईटी क्रांति का नेतृत्व करना, कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम लागू करना, निरंतर शांति समझौते सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित नई शिक्षा नीति पेश करना शामिल है. पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी को उनके बलिदान दिवस पर हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राजीव गांधी को याद किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि. राजीव गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और भारत के लिए शहीद हो गए.

