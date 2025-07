W,W,W,W,W, लसिथ मलिंगा नहीं दुनिया अब कर्टिस कैम्फर को रखेगी याद, लगातार पांच गेंदों पर चटकाए 5 विकेट, VIDEO

Curtis Campher Becomes First Male Cricketer To Pick Five Wickets In Five Balls: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में अक्सर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है. फैंस को भी गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी देखने में मजा आता है. मगर सोचिए वह मुकाबला कैसा होगा? जहां एक गेंदबाज ने अपनी पांच गेंदों पर लगातार पांच चटका डाले हों. सोचकर ही अजीब लग रहा होगा. मगर ऐसा हुआ है. यह कारनामा आयरिश ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर ने किया है. उन्होंने अपने पांच गेंदों पर लगातार पांच विकेट झटकते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है.

इंटर-प्रोविंसियल टी20 ट्रॉफी में दिखा कैम्फर का जलवा

कर्टिस कैम्फर की तरफ से यह करिश्माई गेंदबाजी आयरलैंड में खेले जा रहे इंटर-प्रोविंसियल टी20 ट्रॉफी में देखने को मिली है. टूर्नामेंट का एक मुकाबला मुंस्टर रेड्स और नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा था. जहां कैम्फर मुंस्टर रेड्स की टीम का हिस्सा थे. मैच के दौरान पारी का 12वां ओवर लेकर मैदान में आए कैम्फर ने पांचवीं गेंद पर जेरड विलसन को आउट किया. इसके बाद आखिरी गेंद पर ग्राहम ह्यूम को भी एलबीडब्ल्यू करने में कामयाब रहे.

कैम्फर यहीं नहीं रुके. इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर मैदान में आते हुए उन्होंने पहली गेंद पर एंडी मैकब्राइन को आउट किया और हैट्रिक जमाने में कामयाब रहे. इसके बाद अगली दो गेंदों पर रॉबी मिलर और जोश विल्सन का विकेट भी हासिल किया. इस तरह वह क्रिकेट की दुनिया में पहली बार पांच गेंदों पर पांच विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे.

आपको बता दें कि जब कोई गेंदबाज क्रिकेट की दुनिया में चार गेंद पर लगातार चार विकेट लेता है तो उसे डबल हैट्रिक कहते हैं. मगर कर्टिस कैम्फर ने तो इस पैमाने को भी तोड़ दिया है.

मलिंगा और राशिद खान ने चटकाए हैं चार-चार विकेट

क्रिकेट की दुनिया में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट चटकाने का रिकॉर्ड लसिथ मलिंगा और राशिद खान के नाम दर्ज है. पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ने वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार गेंदों में चार विकेट लिए थे. वहीं राशिद खान ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ चार गेंदों पर लगातार चार विकेट चटकाए थे.

