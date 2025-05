CSK vs RR: 'वो हमारे लिए ...', धोनी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? वैभव सूर्यवंशी के जवाब ने लूटी महफिल

Vaibhav Suryavanshi on MS Dhoni: चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की और 33 गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हुए. वैभव ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. सूर्यवंशी को अश्विन ने कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा. सूर्यवंशी की पारी ने जहां फैन्स का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर मैच के बाद धोनी के पैर को छूकर 14 साल के इस क्रिकेटर ने दिल जीत लिया. सूर्यवंशी के इस जेस्चर की तारीफ हो रही है. वहीं, धोनी ने वैभव को सलाह दी और कहा कि, "उन्हें निरंतरता के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन अगर आप 200 से अधिक स्ट्राइक रेट की तलाश कर रहे हैं तो निरंतरता हासिल करना मुश्किल है. उनके पास किसी भी स्तर पर छक्के मारने की क्षमता है. जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो दबाव न लें.."

वहीं, वैभव ने भी धोनी को लेकर बात की है, सीएसके के खिलाफ मैच में 57 रन की पारी खेलने के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए युवा क्रिकेटर से सवाल पूछा गया कि धोनी आपके लिए क्या मायने रखते हैं. इस सवाल पर वैभव ने जो जवाब दिया, उसने फैन्स का दिल जीत लिया. सूर्यवंशी ने धोनी को लेकर कहा, "वो हमारे बिहार के ही हैं. वो हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग हैं और जो उन्होंने देश के लिए किया है, तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वो आइडियल हैं, उनकी जो जर्नी है सबके लिए आइडियल है. उन्होंने जो किया है वह किसी ने नहीं किया है. वो हमारे लिए सबसे बड़े आइडियल हैं. धोनी हमारे लिए लेजेंडरी क्रिकेटर हैं. और मैं अभी क्या कह सकता हूं."

