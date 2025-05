छा गए 'बिहार के लाल',IPL से निकला हीरा, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मचाई सनसनी

Vaibhav Suryavanshi The Future Star of Indian Cricket: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार, 20 मई को एक अविश्वसनीय पारी के साथ आईपीएल 2025 से विदा ली. चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 33 गेंदों पर 57 रनों की परिपक्व पारी खेली और एक बार फिर साबित किया है कि उनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है. आईपीएल इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर वैभव आईपीएल के नए दौर का चेहरा बन गए. इस पूरे आईपीएल में वैभव निडर होकर बल्लेबाजी करते दिखे और एक से बढ़कर एक गेंदबाजों के खिलाफ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की. वैभव के निडर अंदाज ने दिखाया है कि यह खिलाड़ी लंबे रेस का घोड़ा है और किसी भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जानता है. (Rajasthan Royals and Chennai Super Kings clash in IPL 2025)



वैभव ने परिपक्वता भरी पारी खेलकर खुद को साबित किया

चेन्नई के खिलाफ मैच में 14 साल के वैभव ने कमाल की बल्लेबाजी. उन्होंने 33 गेंद पर 57 रन की पारी खेली और दिखाया कि परिस्थिति के अनुसार भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. वैभव ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छक्का लगाकर अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. हर मैच में वैभव ने हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश की जिससे यह सवाल उठने लगे थे कि इस युवा बल्लेबाज को अभी आगे काफी कुछ सीखना है .लेकिन सीएसके के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने दिखाया है कि उनके अंदर परिपक्वता भरी पड़ी है और आगे जाकर अपने दम पर टीम को जीता भी सकते हैं. आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाने वाले वैभव ने इस पूरे आईपीएल में गजब की बल्लेबाजी. इस सीजन वैभव ने 7 मैच में 252 रन बनाए जिसमें उनका स्टाइक रेट 206.56 का रहा और साथ ही औसत 36.00 का रहा है.

बिहार से है तालुक

वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 में बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था, ‘वंडर किड' वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) बिहार क्रिकेट के लिए खेलते हैं. वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. 2024 में महज 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया.इसके बाद वैभव ने 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ए के लिए एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में शतक जड़कर अपनी पहचान बनाई थी. उन्होंने 58 गेंदों में 100 रन बनाए, जो कि अंडर-19 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक है . भारत ए के लिए तूफानी बल्लेबाजी कर वैभव ने दिखाया कि उनके अंदर टैलेंट हैं. इसके बाद फिर क्या था. राजस्थान रॉयल्स की नजर वैभव पर पड़ी. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 2025 के आईपीएल सीजन की नीलामी से पहले नागपुर में ट्रायल के लिए बुलाया था. ट्रायल के दौरान वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से कोच विक्रम राठौर और हाई परफॉरमेंस के निदेशक जुबिन भरुचा प्रभावित करने में सफल रहे. इसके बाद फिर ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर

बता दें कि वैभव बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं. वैभव, धोनी के बाद ऐसे दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने घेरलू क्रिकेट खेला है. इन दोनों से पहले कई बिहारी क्रिकेटर हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट नहीं खेला था. धोनी के बाद अब क्रिकेट वर्ल्ड में वैभव की चर्चा है.

'जिया हो बिहार के लाला', वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में रचा इतिहास

वैभव ने आईपीएल में अपने परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीत लिया है. फैन्स ही नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज भी वैभव को ‘वंडर किड' करार दे रहे हैं. इस सीजन आईपीएल में वैभव ने अपने परफॉर्मेंस से कई रिकॉर्ड बनाए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है. इस सीजन उनके नाम हुए 5 रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

# वैभव IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने ने केवल 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू किया है.

# वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज हैं.

# आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

# सूर्यवंशी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी हैं. उनके नाम अनकैप्ड बल्लेबाज के तौर पर एक पारी में 9 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

# सूर्यवंशी 20 साल की उम्र से पहले एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इस सीजन वैभव के बल्ले से कुल 20 छक्के निकले हैं.

# आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी वैभव बने हैं. वैभव ने 35 गेंदों में शतक लगाने का कमाल किया. उन्होंने यूसुफ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

# वैभव ने आईपीएल में डेब्यू करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का कमाल किया था. जिसे देखकर विश्व क्रिकेट हैरत में पड़ गया था.

वैभव सूर्यवंशी हैं भविष्य के सुपरस्टार

इस सीजन वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया है कि उनके पास टैलेंट है. कई दिग्गजों ने उन्हें भविष्य का सितारा करार दिया है. उम्मीद यही की जा रही है कि राहुल द्रविड़ के देखरेख में 14 साल के यह खिलाड़ी आगे काफी कुछ सीखेगा और एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाता जाएगा.