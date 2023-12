चेन्नई सुपर किंग्स करेगी रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों का ट्रेड? फ्रेंचाइजी ने मामले पर तोड़ी चुप्पी

Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स करेगी रोहित शर्मा, सूर्याकुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों का ट्रेड?

CSK CEO break silence on rumors of Trade of Rohit, Surya from MI: जब से मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी द्वारा तय किया गया है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल के अगले सीजन में टीम की अगुवाई करेंगे तभी से सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ियों को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. इस दौरान ऐसी रिपोर्ट भी आई कि एक या दो फ्रेंचाइजी द्वारा ट्रेड के लिए रोहित शर्मा की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की गई. मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के नाम को लेकर भी ट्रेड से जुड़े खबरें आई थीं. कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस से स्टार प्लेयर्स को ट्रेड करने में रुचि रखने वाली टीमों में से एक है. लेकिन, सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने मुंबई इंडियंस के साथ किसी भी संभावित ट्रेड से अपनी फ्रेंचाइजी को दूर किया है.