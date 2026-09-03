विज्ञापन
विशेष लिंक

SLW vs IDNW: श्रीलंका कैप्टन चमारी अटापट्टू ने रचा इतिहास, हैट्रिक से उड़ाए इंडोनेशिया के होश, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Chamari Athapaththu: चमारी अटापट्टू का यह प्रदर्शन ऐतिहासिक कारनामा तो है, वहीं यह भी बताता है कि वीमेंस एशिया कप में किस स्तर की टीम खेल रही हैं

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
SLW vs IDNW: श्रीलंका कैप्टन चमारी अटापट्टू ने रचा इतिहास, हैट्रिक से उड़ाए इंडोनेशिया के होश, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू
source: X

प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?

उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है

Chamari Athapaththu's world record: पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चल रहे सूखे के बीच दुबई में खेले जा रहे वीमेंस एशिया कप गुरुवार को श्रीलंका की चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu)  ने सनसनी फैला दी. चमारीअटापट्टू ने बुधवार को खेले गए मैच में इंडोनेशिय के खिलाफ अपनी गेंदों से  उसके बल्लेबाजों को ऐसा जोर का झटका दिया कि यह महिला क्रिकेट में इतिहास बन गया. और देखते ही देखते यह गुरुवार को पूरे क्रिकेट जगत की जुबां पर चर्चा का विषय बन गया. चमारी अटापट्टू ने सिर्फ 5 रन देकर खाते में 7 विकेट जमा किए. चमारी के इस कारनामे से श्रीलंंका वीमेंस ने इंडोनोशिया को 75 रनों के अतर से धो दिया. 

अटपट्टू का सुपर से ऊपर कारनामा

श्रीलंकाई कप्तान और ऑफ स्पिनर अटापट्टू का कहर जमकर इंडोनेशिया पर टूटा. और यह आया पारी के 19वें ओवर के दौरान, जब चमारी ने लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेते हुए  हैट्रिक पूरी की. और जब यह खत्म हुई, तो यह वीमेंस इतिहास का चौथा सर्वश्रेष्ठ स्पेल बन गया. उन्होंने कुल मिलाकर 3.3 ओवरों में 7 रन देकर 5 विकेट चटकाए. चलिए आप जान लीजिए कि वीमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय  क्रिकेट इतिहास में शीर्ष 4 बॉलिंग परफरमेंस कौन से ही हैं. 

कैटेगिरी / स्थानखिलाड़ी का नामदेश(विकेट/रन)बनामसाल
विश्व रिकॉर्डफ्रेड्रिक ओवरडिकनीदरलैंड्स7 / 3फ्रांस26 अगस्त 2021
सबसे किफायती 7 विकेटएलिसन स्टॉक्सअर्जेंटीना7 / 3पेरू14 अक्टूबर 2022
सर्वश्रेष्ठ इकॉनमीसयाज़रुली इद्रुस/सिज़ेल वैन डेर मेर्वेमलेशिया / बोत्सवाना7 / 4चीन / घाना2023 / 2024
चौथा सर्वश्रेष्ठ/ (एशिया कप रिकॉर्डचमारी अटापट्टूश्रीलंका7 / 5इंडोनेशिया2026

F & Q: Frequently Asked Questions

प्र. 1. इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में चमारी अटापट्टू ने क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया?

उत्तर: श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने महिला T20I इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल फेंकते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है.

प्र. 2. महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय (WT20I) क्रिकेट में चमारी अटापट्टू का यह स्पेल किस नंबर पर आता है?

उत्तर: चमारी अटापट्टू का 5 रन देकर 7 विकेट लेने का यह कारनामा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बन गया है।

प्र. 1. इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में चमारी अटापट्टू ने क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया?

उत्तर: श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने महिला T20I इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल फेंकते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है।

प्र. 2. महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय (WT20I) क्रिकेट में चमारी अटापट्टू का यह स्पेल किस नंबर पर आता है?

उत्तर: चमारी अटापट्टू का 5 रन देकर 7 विकेट लेने का यह कारनामा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल (4th Best Bowling Figures) बन गया है।

प्र. 3. क्या चमारी अटापट्टू के स्पेल में हैट्रिक भी शामिल थी?

उत्तर: जी हाँ, अपने जादुई 7-विकेट स्पेल के दौरान अटापट्टू ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट करके एक सनसनीखेज हैट्रिक भी अपने नाम की।

प्र. 4. महिला T20I इतिहास में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल किसके नाम है?

उत्तर: ऑल-टाइम रिकॉर्ड नीदरलैंड्स की फ्रेड्रिक ओवरडिक (Frederique Overdijk) के नाम है, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 3 रन देकर 7 विकेट (7/3) लिए थे।

प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?

उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है

प्र. 4. महिला T20I इतिहास में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल किसके नाम है?

उत्तर: ऑल-टाइम रिकॉर्ड नीदरलैंड्स की फ्रेड्रिक ओवरडिक के नाम है, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 3 रन देकर 7 विकेट (7/3) लिए थे.

प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?

उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chamari Atapattu, Sri Lanka Women, Sri Lanka Women Vs Indonesia Women 09/02/2026 Slwiow09022026273825, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com