SLW vs IDNW: श्रीलंका कैप्टन चमारी अटापट्टू ने रचा इतिहास, हैट्रिक से उड़ाए इंडोनेशिया के होश, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?
उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है
Chamari Athapaththu's world record: पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चल रहे सूखे के बीच दुबई में खेले जा रहे वीमेंस एशिया कप गुरुवार को श्रीलंका की चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu) ने सनसनी फैला दी. चमारीअटापट्टू ने बुधवार को खेले गए मैच में इंडोनेशिय के खिलाफ अपनी गेंदों से उसके बल्लेबाजों को ऐसा जोर का झटका दिया कि यह महिला क्रिकेट में इतिहास बन गया. और देखते ही देखते यह गुरुवार को पूरे क्रिकेट जगत की जुबां पर चर्चा का विषय बन गया. चमारी अटापट्टू ने सिर्फ 5 रन देकर खाते में 7 विकेट जमा किए. चमारी के इस कारनामे से श्रीलंंका वीमेंस ने इंडोनोशिया को 75 रनों के अतर से धो दिया.
CHAMARI ATHAPATHTHU MAKES ASIA CUP HISTORY 🇱🇰 🔥— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 3, 2026
Sri Lanka superstar Chamari Athapaththu delivers a sensational 7-wicket haul for just 5 runs including a hat-trick against Indonesia. pic.twitter.com/0Y4MWDR9db
अटपट्टू का सुपर से ऊपर कारनामा
श्रीलंकाई कप्तान और ऑफ स्पिनर अटापट्टू का कहर जमकर इंडोनेशिया पर टूटा. और यह आया पारी के 19वें ओवर के दौरान, जब चमारी ने लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेते हुए हैट्रिक पूरी की. और जब यह खत्म हुई, तो यह वीमेंस इतिहास का चौथा सर्वश्रेष्ठ स्पेल बन गया. उन्होंने कुल मिलाकर 3.3 ओवरों में 7 रन देकर 5 विकेट चटकाए. चलिए आप जान लीजिए कि वीमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में शीर्ष 4 बॉलिंग परफरमेंस कौन से ही हैं.
|कैटेगिरी / स्थान
|खिलाड़ी का नाम
|देश
|(विकेट/रन)
|बनाम
|साल
|विश्व रिकॉर्ड
|फ्रेड्रिक ओवरडिक
|नीदरलैंड्स
|7 / 3
|फ्रांस
|26 अगस्त 2021
|सबसे किफायती 7 विकेट
|एलिसन स्टॉक्स
|अर्जेंटीना
|7 / 3
|पेरू
|14 अक्टूबर 2022
|सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी
|सयाज़रुली इद्रुस/सिज़ेल वैन डेर मेर्वे
|मलेशिया / बोत्सवाना
|7 / 4
|चीन / घाना
|2023 / 2024
|चौथा सर्वश्रेष्ठ/ (एशिया कप रिकॉर्ड
|चमारी अटापट्टू
|श्रीलंका
|7 / 5
|इंडोनेशिया
|2026
F & Q: Frequently Asked Questions
प्र. 1. इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में चमारी अटापट्टू ने क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया?
उत्तर: श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने महिला T20I इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल फेंकते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है.
प्र. 2. महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय (WT20I) क्रिकेट में चमारी अटापट्टू का यह स्पेल किस नंबर पर आता है?
उत्तर: चमारी अटापट्टू का 5 रन देकर 7 विकेट लेने का यह कारनामा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बन गया है।
प्र. 1. इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में चमारी अटापट्टू ने क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया?
उत्तर: श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने महिला T20I इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल फेंकते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल है।
प्र. 2. महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय (WT20I) क्रिकेट में चमारी अटापट्टू का यह स्पेल किस नंबर पर आता है?
उत्तर: चमारी अटापट्टू का 5 रन देकर 7 विकेट लेने का यह कारनामा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल (4th Best Bowling Figures) बन गया है।
प्र. 3. क्या चमारी अटापट्टू के स्पेल में हैट्रिक भी शामिल थी?
उत्तर: जी हाँ, अपने जादुई 7-विकेट स्पेल के दौरान अटापट्टू ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट करके एक सनसनीखेज हैट्रिक भी अपने नाम की।
प्र. 4. महिला T20I इतिहास में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल किसके नाम है?
उत्तर: ऑल-टाइम रिकॉर्ड नीदरलैंड्स की फ्रेड्रिक ओवरडिक (Frederique Overdijk) के नाम है, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 3 रन देकर 7 विकेट (7/3) लिए थे।
प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?
उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है
प्र. 4. महिला T20I इतिहास में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल किसके नाम है?
उत्तर: ऑल-टाइम रिकॉर्ड नीदरलैंड्स की फ्रेड्रिक ओवरडिक के नाम है, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 3 रन देकर 7 विकेट (7/3) लिए थे.
प्र. 5. चमारी अटापट्टू के इस प्रदर्शन का एशिया कप और फुल-मैंबर देशों के लिए क्या महत्व है?
उत्तर: अटापट्टू का यह प्रदर्शन महिला एशिया कप के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल बनने के साथ-साथ किसी भी ICC फुल-मैंबर देश की कप्तान द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ टी20 स्पेल है.
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