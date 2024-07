"पास में खड़ा...", रोहित की मां ने विराट को लेकर पोस्ट किया बड़ा कमेंट, यह दोनों के "फैंस क्लब" के लिए है सबक

Rohit's mother comment on Virat: पिछले कुछ सालों में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के रिश्ते को लेकर अलग-अलग थ्योरियां मीडिया में चलती रही है. अगर कहीं थोड़ा कुछ बचा हो होगा, तो टी20 विश्व कप (T20 World Cup) की खिताबी जीत के बाद आयी दोनों की तस्वीरों ने उसे दफन कर दिया. और इगर इतने से भी विघ्नसंतोषियों को सुख नहीं मिलता है, तो अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट ने सभी बातों पर पानी फेर दिया है. रोहित की मां पूर्णिमा ने अपने हालिया पोस्ट में जीत के बाद दोनों की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "कंधे पर बेटी, कमर पर देश (तिरंगा) और बगल में भाई." निश्चित तौर पर यह पोस्ट उन कोहली और विराट के सोशल मीडिया गैंग के लिए एक बड़ा तमाचा और सबक है, जो आए दिन सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर बहुत ही बुरी तरह से भिड़े रहे हैं.

ऐसे ही "फैंस क्लब" को फाइनल मुकाबले से पहले हर्षा भोगले ने भी कड़ी फटकार लगाई थी. हर्षा ने फाइनल से पहले X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, "कभी-कभी सोशल मीडिया पर फैंस क्लब की ओर से खासी नाराजगी और खासा गुस्सा दिखाई पड़ता है. जब कोई खिलाड़ी खराब समय से गुजर रहा होता है, तो यह अपनी क्लास दिखाने का मौका होता है. और अब यह समय विराट के पीछे खड़े होने का समय है, जो फाइनल मुकाबले में एक मैच जिताने वाली पारी खेल सकते हैं, लेकिन इससे इतर यह कोहली के इर्द-गिर्द होने और उनका समर्थन करने का समय है."

Sometimes there is very angry and vicious banter from fan clubs on social media. When a player is down is the time to show your class. And this is the time to get behind Virat Kohli who could well produce a match winning performance in the final. But irrespective, this is the…