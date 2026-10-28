वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करेंगे ब्रेट ली? बताया अपना मास्टर प्लान, सचिन, लारा, कैलिस की तरह दिखाएंगे पवेलियन का रास्ता

देश के होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चारों तरफ सराहना हो रही है. लोग लगातार उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी उनकी प्रशंसा कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ी के बारे में खास बातचीत की है. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जब ली से वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गेंदबाजी करने के तरीके के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी गेंदबाज को किसी बल्लेबाज की प्रतिष्ठा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरियों को पहचानने पर ध्यान लगाना चाहिए.

ली ने कहा, 'खेल के दौरान आपको अपनी भावनाओं को अलग रखना होता है. मैं दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खेल चुका हूं. वह चाहे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या जैक्स कैलिस जैसे दिग्गज ही क्यों न हो.'

उन्होंने कहा, 'कागजों पर देखें तो ये नाम क्रिकेट खेलने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल हैं. मगर जब मैं उनके खिलाफ खेल रहा होता था तो उनके आंकड़ों या उनके नाम पर ध्यान नहीं देता था. सिर्फ उनकी तकनीक पर मेरी नजर होती थी.'

ली ने कहा, 'हर बल्लेबाज को आउट करने का तरीका होता है. जैसे प्रत्येक गेंद में कोई न कोई कमी होती है. कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है. इसलिए आपको विकेट हासिल करने का मौका ढूंढना चाहिए.'

ली ने सचिन की सराहना की

यही नहीं खास मौके पर ली ने सचिन की भी सराहना की. उन्होंने कहा सचिन की टाइमिंग, उनकी असाधारण नजर और गेंद को बहुत जल्दी पढ़ लेने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती थी.

उन्होंने कहा, 'सचिन को आम से खास बनाने वाली चीज उनकी टाइमिंग थी. वह गेंद को काफी शानदार टाइमिंग के साथ खेलते थे.'

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