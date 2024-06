Virat Kohli: कोई नहीं काट पायेगा!, विराट कोहली को लेकर टी20 विश्व कप 2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी

Rahul Dravid and Rohit on Virat Kohli Form in T20 WC Final: विराट कोहली इस टी20 विश्व कप (IND vs SA T20 WC 2024 Final) में अब तक अपनी बल्लेबाज़ी का जौहर दिखने में सफल नहीं हो पाए हैं. बड़े बड़े दिग्गजों ने विराट को लेकर भविष्यवाणी की थी की उनका बल्ला सेमीफाइनल में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब विराट को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा (Rahul Dravid and Rohit Sharma Prediction on Virat Kohli) के द्वारा की गई है की विराट का बल्ला फाइनल मुकाबले में चलेगा और इस भविष्यवाणी को मानने के पीछे की बड़ी वजह ये है की कोच और कप्तान अपने टीम के हर एक खिलाड़ी को बखूबी जानते हैं और ऐसे में अगर इन्होंने विराट को लेकर ऐसी बात कही है तो इसपर यकीन करना भी बनता है.

भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि यह स्टाइलिश बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप के फाइनल में बड़ी पारी खेलेगा. टी20 विश्व कप से पहले आईपीएल में सर्वाधिक 741 रन बनाने वाले कोहली इस टूर्नामेंट में अभी तक सात पारियों में केवल 75 रन बना पाए हैं. द्रविड़ (Rahul Dravid on Team India Semifinal Win) ने सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड पर 68 रन की जीत के बाद कहा,‘‘आपने देखा होगा कि जब भी विराट थोड़ा जोखिम भरा क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है कि कुछ अवसरों पर उन्हें सफलता न मिले.''

उन्होंने कहा,‘‘इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने वास्तव में अच्छा छक्का जड़ा लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद को थोड़ा ज्यादा मूवमेंट मिल गया. लेकिन जिस तरह से वह खेलते हैं, वह मुझे पसंद है. '' द्रविड़ ने कहा,‘‘मैं इसमें किसी तरह का मिथक नहीं जोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही बड़ी पारी खेलेंगे. मुझे उनका रवैया और समर्पण पसंद है.''

कप्तान रोहित (Rohi Sharma Prediction on Virat Kohli for Final) ने भी उम्मीद जताई कि कोहली फाइनल में बड़ी पारी खेलने सफल रहेंगे. रोहित ने कहा,‘‘वह बेहतरीन खिलाड़ी है. कोई भी खिलाड़ी इस तरह के दौर से गुजर सकता है. हम समझते हैं कि वह कितना कुशल खिलाड़ी है और हम बड़े मैचों में उनके महत्व को समझते हैं. '' उन्होंने कहा,‘‘फॉर्म कभी कोई समस्या नहीं रही क्योंकि जब आप 15 साल से क्रिकेट खेलते रहे हों तो फॉर्म समस्या नहीं बनती. वह शानदार लय में दिख रहे हैं. उनके इरादे स्पष्ट हैं. संभवत: उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फाइनल के लिए बचा कर रखा है.''

टूर्नामेंट में अभी तक तीन अर्धशतक की मदद से 248 रन बनाने वाले रोहित भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनकी अगुवाई में टीम 12 महीने के अंदर तीसरी बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेगी. भारत ने पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी. द्रविड़ ने रोहित की प्रशंसा करते हुए कहा,‘‘मैं उनके बारे में जो कुछ भी कहूंगा वह कम होगा. जिस तरह से उन्होंने टीम के साथ काम किया, उनकी रणनीति, उनकी परिपक्वता और टीम के प्रति उनका रवैया के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा.'' व्यक्तिगत प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है लेकिन रोहित ने कहा कि सामूहिक प्रयास से मैच जीतने से संतोष होता है.

उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगता है कि हमने परिस्थितियों से अच्छी तरह तालमेल बिठाया. परिस्थितियां थोड़ी चुनौती पूर्ण थी. हमने उनसे तालमेल बिठाया और यह अब तक हमारी सफलता की कहानी है. आप जानते हैं कि इस मैच तक हमने वास्तव में परिस्थितियों से अच्छी तरह से तालमेल बिठाया है. '' दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले फाइनल के बारे में पूछे जाने पर रोहित ने कहा,‘‘हमें पूरे 40 ओवर तक अच्छे फैसले करने होंगे और इससे हमें मैच अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी हम शांत थे. '' उन्होंने कहा,‘‘मैं यही कह सकता हूं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. टीम अच्छी लय में है और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि हम फाइनल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.''