Big record: भारतीय मूल के अनजान बल्लेबाज ने जड़ा टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक, गेल को पछाड़ रच दिया "दोहरा इतिहास"

Sahil Chauhan creates history: रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जब यह टूटता है, तो सहजा एक बार को विश्वास नहीं ही होता, लेकिन अब सच यही है कि साल 2013 में विंडीज के आतिशी बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle record is broken) द्वारा बनाया गया टी20 फॉर्मेट का सबसे तेज शतक (T20 fastest century) का रिकॉर्ड सोमवार को चकनाचूर हो गया. रिकॉर्ड भी टूटा, तो एक नहीं बल्कि दो बड़े इतिहास रचे गए. और इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले रहे भारतीय मूल के साहिल चौहान (Sahil Chauhan), जिन्होंने एपिस्कोपी (Episkopi) में मेजबान साइप्रस के खिलाफ एस्टोनिया के लिए खेलते हुए तूफानी पारी खेलते हुए दो बड़े इतिहास रच दिए.

When it's your day it's your day - love this man - huge talent but the most humble caring listening hard working cricketer you could ever wish to work with - no one more deserving of this than Sahil Chauhan pic.twitter.com/cilR36F9cO